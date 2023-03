Sella, Bocah 9 Tahun di Tanggamus Menderita Kelumpuhan Otak

Tanggamus, Beritasatu.com - Seorang bocah berusia 9 tahun dari keluarga miskin di Kabupaten Tanggamus, Lampung membutuhkan perhatian khusus dari pihak terkait karena menderita penyakit komplikasi, tidak hanya menderita bibir sumbing, bocah perempuan bernama Sella tersebut juga menderita kelumpuhan otak (Cerebral Palsy) dan penyakit paru-paru.

Diusianya yang masih dini, Sella bocah perempuan berusia 9 tahun warga Pekon (kampung) Way Panas, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini harus merasakan penderitaan akibat lumpuh otak atau Cerebral Palsy.

Tidak hanya itu, penderitaan bocah perempuan yang mengalami bibir sumbing ini diperparah dengan penyakit paru-paru yang juga dideritanya. Dengan kondisi dua penyakit tersebut, tubuh Sella hanya memiliki berat sekitar beberapa kilogram, sebab tidak berkembang. Kedua kakinya juga pun sudah melengkung.

Kini buah hati dari pasangan Gunawan (38 tahun) dan Herawati (37) tersebut hanya dapat tergolek lemah di tempat tidur yang tidak layak, sebab kedua orang tuanya tidak dapat membelikan kursi roda yang layak.

Di tengah kondisi yang memprihatinkan tersebut, orangtua Sella hanya mampu merawat putrinya dengan kemampuannya, bahkan kedua orangtuanya terkadang menitipkan Sella di rumah kerabatnya ketika mereka harus mengais rezeki untuk penghidupan sehari-hari.

Ditemui sepulangnya usai bertani, dengan mengendong Sella, terlihat tangan kanan Herawati membawa sebuah ember berisi peralatan bertani.

Tidak terlihat mengeluh, Herawati begitu menyayangi buah hatinya, ia tampak ikhlas merawat titipan Sang Pencipta walaupun di tengah kondisi ekonomi yang sulit, bahkan rumah pun hanya menumpang kepada sang kakak sebab kondisi keuangannya yang selalu habis untuk pengobatan buah hatinya.

Herawati menuturkan bahwa Sella lahir saat mereka merantau di Provinsi Riau, sembilan tahun lalu dengan kelahiran normal dan mulanya sudah terlihat kelainan pada bibirnya yang sumbing. "Kalo lahirnya normal, walaupun agak susah dan langsung dirawat selama seminggu dengan vonis paru-paru," kata Herawati, Senin (27/3/2023).

Herawati mengatakan, awalnya ia menduga hanya bibir sumbing yang diderita oleh buah hatinya, namun lambat laun berjalannya waktu seiring dengan bertambahnya usia, putrinya tidak dapat melakukan aktivitas apapun. "Sehari-harinya ya hanya bisa tergolek, untuk makan pun harus sangat lembut agar masuk ke mulutnya," tutur Herawati.

Herawati menambahkan, sebelum kembali tinggal menetap di kampung halamannya yakni Kampung Way Panas sejak satu tahun terakhir, ia dan sang suami merantau ke berbagai tempat, oleh karena itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya dan sang suami saat ini masih dalam proses perbaikan. "Di sini sejak bulan puasa lalu, untuk KTP sudah ada cuma kemarin ada perbaikan NIK tapi belum keluar," imbuhnya.

Herawati mengungkapkan, saat ini dirinya hanya bisa pasrah dengan kondisi putrinya maupun kondisi perekonomian rumah tangganya, meski demikian, ia tidak akan menampik jika ada uluran bantuan dari dermawan untuk keluarganya.

"Ya bagaimana, saya sudah pasrah. Harapannya ada yang menolong soalnya mau kontrol juga untuk penyakit paru-paru Sella dengan harapan batuknya Sella bisa segera hilang," ucap Herawati.

Sementara itu, Kepala Kampung Way Panas, Hadi Barto mengatakan, ia telah memantau kondisi Sella sejak kedatangan kedua orangnya yang kembali tinggal menetap di Kampung Way Panas. Ia juga berupaya memberikan bantuan yang meringankan beban ekonomi Herawati dan keluarga kecilnya. "Mereka merupakan warga baru. Sebab dulunya sering merantau, baru kembali ke Way Panas. Kalo kelahiran ibunya di sini, setelah bersuamikan Gunawan warga Ulu Belu," kata Hadi Barto.

Menurut Hadi Barto, saat ini KTP Herawati dan suaminya saat ini masih dalam proses sebab masih ada perbaikan data. "Harapan ke depannya, semaksimal mungkin, berupa untuk membantu perobatan anak beliau, bagaimanpun caranya agar dapat sehat," ujar Hadi Barto.

