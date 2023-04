Harga Beras di Kota Surabaya Turun Rp 400 Per Kg

Surabaya, Beritasatu.com - Memasuki pertengahan Ramadan, harga beras di Kota Surabaya mengalami penurunan. Namun, turunnya harga beras tidak terlalu signifikan yakni berkisar antara Rp 200 hingga Rp 400 per kilogram.

Seperti yang terpantau di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya, harga beras di pasar tradisional ini menurun sejak beberapa hari yang lalu. Untuk beras dengan kualitas rendah turun dari harga Rp 10.800 per kilogram menjadi Rp 10.400 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras premium menjadi Rp 12.800 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp 13.000 per kilogram.

Namun, para pedagang memprediksi turunnya harga beras ini tidak berlangsung lama, dan akan mengalami kenaikan menjelang lebaran nanti. Untuk pasokan beras sendiri sampai saat ini diakui pedagang beras jumlahnya cukup stabil

Pedagang memprediksi harga beras mulain melonjak pada pekan depan. Hal ini lantaran meningkatnya permintaan beras untuk zakat fitrah.

"Harga beras sekarang turun, tetapi tidak terlalu signifikan. Harga turun sudah beberapa hari ini. Kemungkinan sebentar lagi akan naik lagi harganya menjelang lebaran yang permintaan beras untuk zakat meningkat," ujar Basad, pedagang beras di Pasar Beras bendul Merisi Surabaya, Sabtu (1/4/2023).

