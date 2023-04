Sistem One Way di Tol Dimulai pada 18 April, Ini Rekayasa Lalu Lintas Polres Brebes

Brebes, Beritasatu.com - Untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan pada mudik lebaran tahun 2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri, bersama Kementerian PUPR akan berlakukan sistem one way di tol trans Jawa.

Dalam pelaksanaannya sistem one way dimulai dari tol dari arah barat menuju timur atau Jakarta menuju Semarang mulai gerbang tol Cikampek hingga tol KaliKangkung di Semarang, Jawa Tengah, terhitung mulai tanggal 18 hingga 21 April. Sistem one way ini kan menggunakan dua lajur baik sisi A maupun sisi B. Sedangkan untuk kendaraan dari arah timur atau Semarang menuju jakarta akan diarahkan melalui jalur arteri Pantura.

Untuk mendukung terlaksananya sistem tersebut pihak Satlantas Polres Brebes sudah mulai melakukan skema rekayasa lalu lintas guna mendorong kelancaran arus kendaraan selama arus mudik berlangsung. Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Edi Sukamto mengatakan salah satu langkah yang diambil oleh pihak kepolisian adalah dengan menutup tiga gerbang tol yang ada di wilayah Brebes, untuk kendaraan yang akan masuk ke arah Jakarta.

Adapun gerbang tol yang akan ditutup untuk akses ke arah Jakarta meliputi gerbang tol Pejagan,g erbang tol Brebes Barat, dan gerbang tol Brebes Timur. Selama arus mudik kendaraan yang akan menuju arah Jakata atau Jawa Barat akan diarahkan melalui jalur arteri Pantura. Pasalnya selama sistem one way dalam tol diberlakukan maka kedua ruas di jalur A maupun B hanya dapat dilalui untuk kendaraan yang menuju ke timur.

Lebih lanjut dikatakan, AKP Edi Sukamto bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai gerbang tol hingga simpang susun dengan pemasangan waterbarrier atau roadbarrier. Selain itu, personel kepolisian juga akan ditempatkan di pertigaan Pantura menuju tol untuk memastikan kendaraan dari timur yang yang mengarah ke barat tetap melalui jalur Pantura.

Dengan diberlakukan sistem one way di tol trans Jawa, diharapkan arus kendaraan pada arus mudik lebaran tahun 2023 bisa berjalan lebih lancar dan terhindar dari kemacetan.

Selain itu Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Edi Sukamto juga memohon untuk semua pemudik yang melintas di wilayah Brebes, agar mematuhi aturan dan jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran arus kendaraan.

