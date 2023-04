Pemudik Masuk Sumbar Diprediksi Naik 3 Kali Dibandingkan Tahun Lalu

Padang, Beritasatu.com - Petugas gabungan Sumatera Barat menggelar Apel Ketupat Singgalang 2023. Apel dalam rangka menyambut pemudik yang akan pulang di kampung halaman diperkirakan 3x lipat kenaikan dibandingkan tahun tahun sebelumnya, Senin (17/4/2023).

Kelonjakan arus mudik diakibatkan banyaknya pedagang berada di Pulau Jawa, tidak pulang kampung pada tahun sebelumnya di akibatkan ekonomi dan Covid-19.

3000 petugas gabungan dari Polri,TNI, Dishub, BPBD, Basarnas, Damkar, Satpol PP, PMI dan Ormas ikut serta membuat keamanan dan kenyamanan pemudik di tahun 2023. Saat ini kelonjakan untuk arus mudik di Sumatera Barat belum terlihat namun lonjakan akan terjadi pada H-3 dan H+3. Pemudik akan masuk jalur Sumatera Barat akan melonjak bersamaan dengan cuti bersama.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono mengatakan, saat ini Polda Sumatera Barat sudah siap menyambut pemudik saat Lebaran. "Pengamanan arus mudik dan arus balik, diindikasikan nanti pada H-3 dan H+3, dideteksi akan mengalami kelonjakan serta puncak arus mudik jalur darat, kenaikan 3 kali lipat kelonjakan masyarakat Sumbar akan melakukan mudik," katanya.

Pemudik memuncak saat ini, pasca-Covid-19. Banyak masyarakat Minang tidak pulang kampung pada tahun-tahun sebelumnya. "Polda Sumbar Sumatera Barat akan mengamankan pemidik dengan mendirikan pos-pos setiap betas kota, dan menurunkan 3000 personil gabungan," ujarnya.

Apa lagi saat ini Sumatera Barat banyak wisata wisata dan kuliner, terutama di kawasan Padang-Bukittinggi akan dibuat jalur one way mulai H-3 dan H+3 Lebaran. "Biasanya ke bukittinggi pascalebaran pada tahun lalu bisa mencapai 10 jam. Namun adanya one way nanti akan jarak tempuh 3 jam," jelasnya.

