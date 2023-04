H-5 Lebaran, Harga Sayuran di Subang Merangkak Naik

Subang, Beritasatu.com - Memasuki H-5 Lebaran 2023, harga sayuran di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, merangkak naik.

Menurut pedagang sayuran di pasar Pamanukan, kenaikan harga sayuran biasanya selalu terjadi di saat menjelang hari raya Lebaran.

"Saat ini, harga mengalami kenaikan pada semua jenis sayuran," kata Oon Onahay, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pamanukan, Senin (17/4/2023).

Oon menjelaskan, untuk harga cabe merah besar dijual Rp 48.000 dari harga awal yang hanya Rp 30.000 per kilogram. Kemudian, tomat besar dari Rp 10.000 naik menjadi Rp 14.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp 20.000 menjadi Rp 30.000 per kilogram.

Selanjutnya, bawang merah dari Rp 28.000 mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000 per kilogram. Cabe hijau dari Rp 18.000 menjadi Rp 24.000 per kilogram. Bawang bombay dari Rp 24.000 menjadi Rp 40.000 per kilogram.

"Sementara untuk harga kentang masih normal di harga Rp 18.000 per kilogram. Namun, untuk untuk harga sayuran lainnya masih mengalami harga yang masih di bilang normal,” tuturnya.

