Pukul 14.30, Tol Cipali Km 72-Km 414 Kalikangkung Berlaku One Way

Jakarta, Beritasatu.com - Korlantas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 one way di Tol Cipali mulai Km 72 hingga Km 414 pada Selasa (18/4/2023) mulai pukul 14.30 WIB.

"Rekayasa lalu lintas dari Km 72 sampai Km 414 di Kalikangkung, Semarang akan dilakukan one way yang dilakukan mulai jam 14.30 WIB," demikian info dari laman National Traffic Management Center (NTMC) Polri, Selasa (18/4/2023).

Saat ini petugas di lapangan sedang melakukan pembersihan kendaraan di ruas tol arah sebaliknya. "Pembersihan one way pukul 12.30-14.30 WIB. Pukul 14.30 (one way dimulai)," jelas Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kombes Eddy Djunaedi kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).

Kemudian untuk tanggal 19-21 April akan berlalukan one way mulai jam 08.00 sampai dengan jam 24.00 WIB.

Adapun melihat situasi lapangan terkini, Tol Jakarta Cikampek Km 47-72 yang sedianya diberlakukan contraflow mulai pk 14.00 WIB Selasa (18/4/2023), masih akan diberlakukan kondisi normal (tidak ada contraflow) mengingat situasi jalan masih kondusif dengan VC Ration 0,4. Artinya kecepatan kira-kira masih bisa 50-60 km per jam.

