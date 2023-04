Arus Lalu Lintas di Tol Cipali Arah Jakarta Macet hingga 3 Kilometer

Subang, Beritasatu.com - Sistem satu arah atau One Way diberlakukan polisi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Akibat kondisi tersebut, arus lalu lintas di ruas tol Cipali, Subang, mengalami kemacetan hingga 3 Kilometer, pada Selasa (18/4/2023).

Kemacetan itu terlihat di wilayah Kecamatan Pagaden, Subang. Kemacetan ini akibat imbas akan diterapkannya kebijakan satu arah atau One Way di tol Cipali, Kilometer 57 Karawang dari arah Jakarta menuju Cirebon.

Kendaraan di ruas tol Cipali dari arah Cirebon menuju Jakarta, dialihkan keluar ke Gerbang Tol Subang dan selanjutnya masuk ke jalur Arteri Subang dan jalur non tol Pantura.

Sementara selama diberlakukan One Way, di depan pintu masuk tol Subang, jajaran Kepolisian dari Polres Subang sudah terlihat melakukan sterilisasi kepada kendaraan yang akan masuk ke ruas tol Cipali menuju arah Jakarta. Di depan pintu masuk gerbang tol Subang ini juga, kendaraan yang akan menuju Jakarta diarahkan menggunakan jalur Arteri Subang atau diarahkan ke jalur non tol wilayah Pantura.

“Kami dari Polres Subang melaksanakan kegiatan One Way dari arah Jakarta menuju Arah Kalikangkung. Kemudian yang arah Jakarta mlintasi Pintu Gerbang Tol Subang, dialihkan ke jalur arteri menuju Kota Subang yang diteruskan baik ke arah Pantura maupun ke arah Kota Subang. Sementara untuk jalur arteri juga telah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan dengan menempatan para personil di setiap titik, dan diperkirakan arus mudik akan lebih meningkat lagi,“ jelas AKP Ikin Sodikin, Kepala Pos Pengamanan Gerbang Tol Subang.

Sementara dari data Kepolisian Resor Subang, menjelang lebaran volume kendaraan pemudik sudah mengalami peningkatan sejak Selasa dini harI.

