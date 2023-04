Arus Mudik Meningkat, One Way Diperpanjang sampai Rabu Pukul 12.00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Korlantas Polri memperpanjang waktu rekayasa one way pada arus mudik 2023 dari Selasa (18/4/2023) pukul 24.00 WIB menjadi Rabu (19/4/2023) pukul 12.00 WIB. Perpanjangan rekayasa one way dilakukan menyusul lonjakan arus mudik hari ini sejak pukul 19.00 WIB.

Dalam keterangan tertulis Korlantas Polri yang diterima redaksi, Selasa (18/4/2023), disebutkan telah terjadi peningkatan arus lalu lintas di Tomang, Semanggi, JORR dari arah Pondok Indah, dan pertemuan di kilometer 48 elevated.

Kemudian, selama tiga jam berturut-turut di kilometer 50 tercatat rata-rata 5.200 kendaraan yang melintas setiap jam. Demikian juga di kilometer 190 di wilayah Palimanan tercatat rata-rata 3.400 kendaraan melintas per jam. Kondisi ini merupakan indikator bagi Korlantas untuk memperpanjang kebijakan one way.

Selain itu, untuk memperlancar arus lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek, Korlantas menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow pada kilometer 47 hingga kilometer 70 sejak pukul 22.30 WIB.

Apabila apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way pada Rabu (19/4/2023) pukul 12.00 WIB masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah timur, Korlantas akan melakukan penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.

