H-3 Lebaran, Macet Panjang Terjadi di Tol Japek hingga Cipali

Karawang, Beritasatu.com - Pada H-3 Idulfitri 1444 Hijriah, kemacetan terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek hinggal tol Cikopo-Palimanan. Berdasarkan pantauan tim BTV, Rabu (19/4/2023) pagi, kepadatan kendaraan dari arah Jakarta sudah terjadi sejak tol layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) hingga tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

Kepadatan diperkirakan terjadi karena kondisi pemudik yang memilih untuk pulang ke kampung halaman saat cuti bersama. Pemerintah sendiri telah menetapkan cuti bersama Lebaran pada 19, 20, 21, 24 dan 25 April 2023.

Meskipun kepolisian dan Jasa Marga telah menerapkan contraflow dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 72 Cikatama, namun antrean kendaraan pemudik yang melintasi tol Jakarta-Cikampek tetap tak terbendung. Contraflow yang semula direncanakan akan diterapkan pada Selasa (18/4/2023) pukul 14.00 WIB, mundur menjadi pukul 23.30 WIB.

Begitupun skema one way yang diterapkan sejak kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 Kalikakung, kepadatan masih terjadi setelah gerbang tol Cikatama. Skema one way diterapkan pada Selasa (18/4/2023) tepat pukul 14.50 WIB

Berdasarkan keterangan Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, Selasa (18/4/2023), kebijakan contra flow maupun one way diterapkan berdasarkan volume capacity ratio (VC Ratio), atau rasio penyesuaian jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan.

