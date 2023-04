Harga Daging Sapi Melonjak Drastis di Kota Samarinda 3 Hari Jelang Lebaran

Samarinda, Beritasatu.com - Tiga hari jelang Lebaran, harga daging sapi di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, melonjak drastis hingga mencapai Rp 200 ribu per kilogram pada Rabu pagi (19/4/2023). Fenomena ini terjadi di Pasar Rahmat Kota Samarinda, di mana sejumlah pedagang daging sapi ramai dipadati pembeli yang antusias.

Para pedagang kewalahan menghadapi jumlah pembeli yang membeludak tersebut. Padahal, harga daging sapi segar justru melonjak drastis hingga dua kali lipat dibandingkan dengan bulan Ramadan. Salah satu pedagang daging sapi, Safarudin, mengatakan bahwa kenaikan harga daging sapi ini cukup signifikan untuk berbagai jenis daging sapi.

Tulangan sapi, yang sebelumnya hanya Rp 50 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 75 ribu per kilogram. Harga jeroan sapi seperti hati dan paru-paru sapi yang sebelumnya hanya Rp 60 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 100 ribu per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi segar, yang sebelumnya hanya Rp 130 ribu per kilogram, kini naik hingga mencapai Rp 200 ribu per kilogram.

Menurutnya, naiknya harga daging sapi segar ini sudah terjadi di tingkat distributor, sehingga para pedagang pun terpaksa harus ikut menaikkan harga.

Meski harga daging sapi naik drastis, antusias masyarakat untuk tetap membeli daging sapi tetap tinggi. Seorang pembeli bernama Nurlina mengaku tetap antusias untuk membeli daging sapi meski harganya melonjak tajam. Nurlina berencana memasak coto makassar, yang telah menjadi hidangan tradisional keluarganya saat Idulfitri.

"Saya beli cuma 2 kilo saja. Naik sih memang, seperti tulangan yang biasanya cuma Rp 50 ribu sekarang jadi Rp 75 ribu, tapi ya mau bagaimana lagi, soalnya mau dipakai buat masak coto," kata Nurlina.

Namun, masyarakat berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menekan harga daging sapi guna memperbaiki situasi, terutama menjelang Lebaran seperti saat ini.

