Sambut 1 Juta Wisatawan Libur Lebaran, Jalan ke Kota Batu Diperbaiki

Batu, Beritasatu.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Batu, Jawa Timur mempercepat perbaikan aspal jalan yang rusak di jalur wisata saat arus mudik Lebaran 2023. Sebanyak 1 juta wisatawan diprediksi akan libur Lebaran di Batu.

Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan tersebut dilakukan di sejumlah titik ruas jalan alternatif dan jalan protokol menuju tempat-tempat wisata.

Ia menjamin sepanjang jalan utama dan jalan alternatif di Kota Batu akan mulus dan aman bagi para pengendara.

"Perbaikan jalan diutamakan di jalur destinasi wisata di Kota Batu," katanya, di Kota Batu, Selasa (18/4/2023).

Menurut Alfi, hingga menjelang Lebaran 2023, pihaknya telah menyelesaikan perbaikan di 9 ruas jalan alternatif mulai dari Jembatan Sisir-Pandanrejo (Jembatan Telogo Towo), Jembatan Gunungsari Celaket-Jantur, dan juga Jalan Tembus Sisir-Pandanrejo.

Bahkan, juga ada beberapa titik jalan utama yang harus diperbaiki jalur Simpang Pendem, jalur via Karangploso, jalur via Payung dan Klemuk hingga jalur via Simpang Lima Junrejo.

