H-2 Lebaran, Harga Ayam Potong di Balikpapan Naik Rp 60.000 Per Ekor

Balikpapan, Beritasatu.com - Menjelang H-2 Lebaran 2023, harga sejumlah bahan pokok termasuk harga ayam potong di Pasar Pandan Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur, mengalami kenaikan.

Harga ayam potong di Kota Balikpapan saat ini telah mencapai Rp 60.000 per ekor.

Salah satu pedagang ayam potong, Ani mengatakan, kenaikan harga ayam potong sudah mulai terjadi sejak tiga hari terakhir.

"Rata-rata harga ayam potong mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per ekor," kata Ani kepada Beritasatu.com, di Pasar Pandan Sari, Balikpapan, Kamis (20/4/2023).

Ani menjelaskan untuk ayam potong ukuran besar dijual seharga Rp 60.000 per ekor. Sebelumnya, harga ayam potong hanya Rp 50.000 per ekor. Sedangkan untuk harga ayam potong ukuran kecil, dari yang semula hanya Rp 20.000 per ekor, kini naik menjadi Rp 25.000 per ekor.

"Naik terus mas. Kalau ayam ukuran besar sekarang sudah Rp 60.000 per ekor, padahal sebelumnya cuma Rp 55.000 saja per ekor. Kalau ayam ukuran kecil naik juga sekarang mas, jadi Rp 25.000 per ekor," kata Ani.

Menurut Ani, naiknya harga ayam potong ini diduga akibat dari tingginya permintaan masyarakat di saat momen menjelang perayaan Lebaran 2023.

Selain itu, pasokan yang ada saat ini juga hanya mengandalkan pasokan ayam potong dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi, sehingga harganya pun juga ikut merangkak naik.

"Kan biasanya kita jual dari lokal sini saja mas, tapi karena banyak yang cari jadinya sekarang kita juga terpaksa ambil dari Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Sulawesi mas," imbuhnya.

Sementara itu, naiknya harga ayam potong ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada H - 1 jelang lebaran nanti, yang diprediksi akan terus merangkak naik hingga mencapai Rp 70 ribu per ekor.

"Bisa jadi masih naik terus mas, apalagi besok mas, kan besok hari terakhir puasa," tutupnya.

