Polda Jabar Antisipasi Dampak Rekayasa One Way di Jalan Tol

Karawang, Beritasatu.com - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menaruh perhatian khusus terhadap dampak rekayasa lalu lintas one way di jalan tol ke jalur arteri. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompol kepada tim BTV, pada Kamis (20/4/2023).

"Yang kita waspadai terhadap penerapan one way biasanya timbul terhadap Arteri, tapi Alhamdulillah dari pemantauan yang terjadi sejak penerapan one way kemarin di jalur Arteri kondisinya cukup stabil dan juga tidak terdapat adanya kemacetan-kemacetan. Memang ada volume peningkatan arus lalu lintas di Arteri pada H-4, tapi H -2 sudah cukup menurun," Ujar Ibrahim.

Lebih lanjut, Ibrahim menyatakan jajaranya akan berjaga di jalan Arteri untuk mengantisipasi dampak rekayasa lalu lintas di jalan Tol. Ibrahim menyatakan jumlah kendaraan roda dua yang melintas di jalur Arteri tahun ini menurun jika dibandingkan tahun lalu.

"Fenomena yang lain kita lihat tahun ini kendaraan tahun lalu, kendaraan motor lumayan banyak dia bertumpuk di Arteri tapi tahun ini kita pantau mulai dari H-9, H-7 kemudian H-3 volume kendaraan roda dua sangat minim yang lewat di Arteri. Baru hari ini (H-2) sedikit ada peningkatan kendaraan roda dua," Pungkas Ibrahim.

Seperti diketahui, Jasa Marga atas diskresi Kepolisian menerapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas pada arus mudik dan balik Idul Fitri 1444H/Lebaran 2023. Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik.

Skema tersebut terdiri dari diberlakukanya sistem contraflow (lawan arah) pada KM 47 hingga KM 72 Tol Jakarta-Cikampek dan skema one way (satu arah) dari KM 72 Tol Cikopo-Palimanan hingga KM 414 Tol Batang-Semarang.

