Hari H Lebaran 2023, Tol Cipali Dipadati para Pemudik

Purwakarta, Beritasatu.com - Pemudik di hari Lebaran, masih memadati ruas tol Cipali dari arah Jakarta menuju Palimanan. Kemacetan terjadi di ruas tol Cipali Purwakarta, pada jam 1 siang, Sabtu (22/4/2023). Banyak warga yang memulai perjalanan mudik usai menjalankan ibadah salat Idulfitri.

Ribuan kendaraan memadati ruas tol Cipali Purwakarta, di hari Lebaran. Bahkan, antrean panjang kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan, berjalan merayap, sejak kilometer (KM) 72, hingga KM 81, rest area Cipali di wilayah Cibatu, Purwakarta.

Terjadinya kepadatan lantaran banyak pemudik yang memilih perjalanan, usai salat Idulfitri. Penumpukan juga terjadi, akibat keluar masuk rest area kilometer (KM) 81, Purwakarta.

Hingga Sabtu siang, pihak Kepolisian masih memberlakukan jalur tol Cipali secara normal, usai pemberlakukan one way dihentikan. Selepas ruas tol Cipali Purwakarta dan memasuki Subang, arus kendaran para pemudik di hari Lebaran, relatif lebih lancar.

Sebelumnya, rekayasa lalu lintas satu arah atau one way Jalan Tol Trans-Jawa dari Km 72 Jalan Tol Cipali, Jawa Barat, hingga Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, pada Jumat dini hari (21/4/2023) dihentikan.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Lisye Octaviana dikutip Antara mengatakan kebijakan one way periode arus mudik Lebaran tahun ini di Jalan Tol Trans-Jawa telah ditutup. Penutupan one way atas diskresi kepolisian ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pada Kamis (20/4/2023) pukul 24.00 WIB.

