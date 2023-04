H+1 Lebaran, Arus Lalu Lintas Menuju Lembang Macet

Bandung, Beritasatu.com - Arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat di H+1 libur idulfitri mengalami kemacetan sepanjang 2 kilometer. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas one way (satu arah) untuk mengurai kemacetan.

Kemacetan sempat terjadi hingga mengular sepanjang dua kilometer dari mulai perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pengendara hanya bisa memacu kendaraanya 10-20 kilometer per jam.

Kepadatan arus wisata di H+1 Lebaran sudah terjadi sejak pagi hingga siang. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi akhirnya memberlakukan satu arah di jalan raya Lembang.

One way dilakukan dari arah Bandung menuju kawasan wisata lembang tepatnya di depan objek wisata The Great Asia Africa dan Farmhouse Lembang dikarenakan volume kendaraan wisatawan dari luar Bandung mengalami kenaikan signifikan.

"Kami melakukan rekayasa yang pertama kanalisasi para penyeberang jalan dari arah Wisata The Great Asia Africa ke Farmhouse dengan menggunakan jembatan penyebrangan jalan," ucap Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Sudirianto ditemui di Lembang, Minggu (23/4/23) siang.

Selain kanalisasi, pihaknya pun menerapkan rekayasa jalur dengan sistem one way sepenggal dari arah Bandung menuju Lembang maupun sebaliknya.

"Kami juga telah melakukan rekayasa sejak pagi hingga siang ini sebanyak 10 kali. Sebanyak 8 kali dari arah bawah menuju Lembang kemudian dari atas ke bawah 2 kali. Dan ini kita lakukan untuk mempercepat kendaraan yang akan ke Lembang karena cukup meriahnya masyarakat yang akan ke Lembang untuk berwisata," ucapnya.

Berdasarkan data pihak Dishub Bandung Barat, kendaraan yang masuk ke kawasan Lembang didominasi kendaraan dari luar daerah Bandung.

"Kalau berdasarkan data dari perhitungan pihak Dishub, dari pukul 00.00 hingga siang ini diperkirakan mencapai 6.000 kendaraan yang masuk ke Lembang," kata AKP Sudirianto.

Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan yang didominasi oleh kendaraan pribadi berasal dari Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menghabiskan libur panjang idulfitri di sejumlah objek wisata di Lembang, hingga masa libur lebaran berakhir.

