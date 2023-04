Arus Balik, Polri Akan Berlakukan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Hari ini

Jakarta, Beritasatu.com - Kepolisian Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengeluarkan imbauan kepada masyarakat yang akan kembali dari mudik Lebaran 2023 dari arah Timur ke Barat (Jakarta) untuk memperhatikan tanggal ganjil-genap.

Dikutip dari Antara, Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri, Kombes Pol. Eddy Djunaedi, mengatakan bahwa sistem ganjil-genap tetap dilaksanakan pada saat one way. Para pemudik diimbau agar menyesuaikan tanggal dan pelat nomor kendaraan.

Polri mengantisipasi bangkitan volume kendaraan di jalan tol pada arus milir Lebaran 2023 dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Selain sistem satu arah (one way), lawan arah (contraflow), dan ganjil-genap secara situasional.

Sistem ganjil-genap akan diberlakukan pada saat one way diberlakukan dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung-Semarang sampai dengan KM 70 GT Cikampek Utama (Cikatama). Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan mulai Senin (24/4/2023) dari pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai atau situasional.

Pada 24 April 2023, akan dilakukan pembersihan jalur one way dari KM 414 sampai dengan KM 70 Cikampek dimulai pukul 12.00 sampai dengan 14.00 WIB.

Korlantas Polri juga menginformasikan bahwa rekayasa lalu lintas ini dapat berubah sesuai dengan diskresi kepolisian yang melihat situasi kondisi lalu lintas di lapangan. Rekayasa lalu lintas dengan cara bertindak ganjil-genap telah disiapkan Korlantas Polri pada arus mudik Lebaran 2023, namun tidak sampai dilaksanakan karena arus lalu lintas masih terkendali dengan sistem one way dan contraflow.

