Puncak Arus Balik, Sistem One Way Mulai Diberlakukan dari GT Kalikangkung

Jakarta, Beritasatu.com - Kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way (satu arah) pada periode arus balik Hari Raya Idulfitri 1444 Hijirah di Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang sampai Cikampek. Pemberlakuan ini akan dimulai pada puncak arus balik hari ini, Senin (24/4/2023).

One way akan diberlakukan mulai dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai Km 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dengan berakhirnya titik one way di Km 70, maka pengguna jalan dari Jakarta yang menuju arah Cikampek/arah Timur akan dialihkan akses ke luar Dawuan (GT Kalihurip 1) Km 68 Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan melanjutkan perjalanannya melalui jalur arteri Pantura. Sedangkan untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Bandung masih berlaku normal.

Selain itu, pihak kepolisian juga masih akan memberlakukan ganjil-genap. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan kembali ke Jabotabek pun dimbau untuk menyesuaikan tanggal dan plat nomor kendaraan saat pemberlakuan one way.

Advertisement

"Mengingat pada arus mudik kemarin juga telah diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, untuk memastikan kelancaraan arus lalu lintas pada arus balik nanti, kami terus menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kemenko PMK dalam pemantauan indikator volume lalu lintas jalan tol melalui traffic counting yang menjadi rekomendasi pemberlakuan skenario rekayasa lalu lintas yang diperlukan," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, Senin (24/4/2023).

Dibutuhkan waktu dua jam untuk pembersihan jalur sehingga ditargetkan pembukaan rekayasa lalu lintas one way (12.00-14.00 WIB). Sehingga, one way akan dimulai pukul 14.00 WIB sampai selesai atau situasional. Hal ini tergantung dari kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta dan sekitarnya.

Berikut ini jadwal one way arus balik gelombang satu, Km 414 (GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang)-Km 70 (GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek):

1. Senin, 24 April 2023 pukul 14.00 – 24.00 WIB

2. Selasa, 25 April 2023 pukul 08.00 – 24.00 WIB

3. Rabu, 26 April 2023 pukul 00.00 – 08.00 WIB

One way arus balik gelombang dua, Km 414 (GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang)-Km 72 (GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek):

1. Sabtu, 29 April 2023 pukul 14.00 – 24.00 WIB

2. Minggu, 30 April 2023 pukul 08.00 – 24.00 WIB

3. Senin, 1 Mei 2023 pukul 08.00 – 24.00 WIB

4. Selasa, 2 Mei 2023 pukul 00.00 – 08.00 WIB

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan