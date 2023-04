Harta AKBP Achiruddin Hasibuan Hanya Rp 467 Juta, Rubicon dan Harley Tak Ada di LHKPN

Jakarta, Beritasatu.com - Kaur Bin Ops Satnarkoba Polda Sumut AKBP Achiruddin Hasibuan mengekaim hanya punya harta Rp 467 Juta, sedangkan Rubicon dan Harley tidak ada di LHKPN.

AKBP Achiruddin Hasibuan memang menuai sorotan seusai viral video anaknya, Aditya Hasibuan yang menganiaya temannya, seorang mahasiswa bernama Ken Admiral.

Buntut dari penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tempat kerja sang ayah, Polda Sumut. AKBP Achiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya dan kini ditahan di tempat khusus (patsus) Propam Polda Sumut.

Tak hanya itu, kasus tersebut menguak fakta lain dari kehidupan AKBP Achiruddin Hasibuan. Sejumlah warganet menguliti kendaraan mewah yang kerap dipamerkan Achiruddin, seperti Harley Davidson dan mobil Rubicon.

Seorang netizen dengan akun Twitter @p4c3n0g3 mengunggah foto rumah AKBP Achiruddin Hasibuan yang menjadi lokasi penganiayaan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Dalam foto itu terlihat sebuah mobil Rubicon yang parkir di garasi rumah mewah tersebut.

"Rumahnya. Tempat kejadian pemukulan pas di pagar yang ada bintangnya itu. Btw, ada Rubicon parkir di dalam. Mario Dandy all over again," tulis akun tersebut yang dikutip Beritasatu.com, Rabu (26/4/2023).

Selain Rubicon, melalui akun Instagram pribadinya, @achiruddinhasibuan, Achiruddin juga kerap tampak sedang mengendarai motor Harley Davidson.

