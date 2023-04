Top 5 News: Wilayah Terkena Gelombang Panas hingga AKBP Achiruddin Hasibuan Marah-marah

Jakarta, Beritasatu.com - Rusia, Amerika Tengah, Eropa Tengah, Tiongkok, Australia berisiko terkena gelombang panas dan harta AKBP Achiruddin Hasibuan merupakan dua dari lima berita terpopuler (top 5 news) Beritasatu.com sepanjang Rabu (26/4/2023).

Selain itu, berita lain yang menghiasi pilihan pembaca yakni latar belakang penganiayaan Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan dan AKBP Achiruddin Hasibuan datang ke rumah korban meluapkan emosinya.

Berita lain yang masuk terpopuler adalah top 5 news edisi Selasa (25/4/2023).

Berikut lima berita terpopuler Beritasatu.com sepanjang Rabu (26/4/2023).

1. Wilayah Ini Diidentifikasi Akan Alami Dampak Terberat Gelombang Panas

Perubahan iklim telah memecahkan rekor gelombang panas di berbagai negara di dunia, bahkan telah menjadi fenomena yang umum. Para ilmuwan telah menerbitkan sebuah studi yang mengidentifikasi wilayah di dunia dengan gelombang panas yang cenderung menyebabkan dampak lebih besar dibandingkan negara lain.

Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature Communications, menemukan bahwa sebagian Rusia, Amerika Tengah, Eropa Tengah, Tiongkok, dan Australia termasuk yang paling berisiko. Mereka juga mengidentifikasi Afghanistan, Papua Nugini, dan Argentina barat laut sebagai wilayah yang rentan.

Tidak semua wilayah ini akan menjadi yang terpanas, kata studi tersebut, tetapi beberapa akan menderita karena kurangnya persiapan karena tidak terbiasa dengan periode panas ekstrem yang berkelanjutan. Negara-negara yang tidak terbiasa dengan gelombang panas tidak semuanya memiliki infrastruktur untuk menangani suhu panas yang ekstrem.

2. Harta AKBP Achiruddin Hasibuan Hanya Rp 467 Juta, Rubicon dan Harley Tak Ada di LHKPN

Kaur Bin Ops Satnarkoba Polda Sumut AKBP Achiruddin Hasibuan mengeklaim hanya punya harta Rp 467 Juta, sedangkan Rubicon dan Harley tidak ada di laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

AKBP Achiruddin Hasibuan menuai sorotan seusai viral video anaknya, Aditya Hasibuan menganiaya temannya, seorang mahasiswa bernama Ken Admiral.

Buntut dari penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tempat kerja sang ayah, Polda Sumut. AKBP Achiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya dan kini ditahan di tempat khusus (patsus) Propam Polda Sumut.

Tak hanya itu, kasus tersebut menguak fakta lain dari kehidupan AKBP Achiruddin Hasibuan. Sejumlah warganet menguliti kendaraan mewah yang kerap dipamerkan Achiruddin, seperti Harley Davidson dan mobil Rubicon.

Seorang netizen dengan akun Twitter @p4c3n0g3 mengunggah foto rumah AKBP Achiruddin Hasibuan yang menjadi lokasi penganiayaan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Dalam foto itu terlihat sebuah mobil Rubicon yang parkir di garasi rumah mewah tersebut. "Rumahnya. Tempat kejadian pemukulan pas di pagar yang ada bintangnya itu. Btw, ada Rubicon parkir di dalam. Mario Dandy all over again," tulis akun tersebut yang dikutip Beritasatu.com, Rabu (26/4/2023).

