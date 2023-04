70 Persen Pemudik Telah Kembali ke Arah Jakarta Lewat GT Kalikangkung

Semarang, Beritasatu.com - Jumlah kendaraan pemudik arus balik yang terpantau telah meninggalkan dan melintasi Provinsi Jawa Tengah melalui Gerbang Tol (GT) Kalikangkung baru sebanyak 70 persen.

Sisanya 30 persen pemudik diprediksi akan balik mulai hari Sabtu (29/4/2023) hingga Senin (1/5/2023) besok.

Jika dilihat dari pergerakan arus lalu lintas di GT Kalikangkung, sejak Sabtu siang jumlah kendaraan pemudik kembali meningkat jika dibanding pada hari Kamis (27/4/2023) dan Jumat (28/4/2023) kemarin.

Pada Kamis lalu ada sebanyak 45.770 kendaraan pemudik, sedangkan pada Jumat kemarin ada sebanyak 43.926 kendaraan yang hendak balik ke arah Jakarta. Sementara pada hari Sabtu ini hingga data terakhir Pukul 12.00 WIB, jumlah kendaraan telah mencapai 14.765 unit yang meninggalkan Kota Semarang.

Direktur Utama PT Jasamarga Semarang - Batang, Nasrullah memperkirakan puncak kepadatan pemudik yang hendak balik ke arah Jakarta akan kembali terjadi pada akhir pekan ini, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

"Kalau puncak arus balik yang pertama kemarin sudah lewat, di tanggal 25 April itu ada 55.092 kendaraan yang meninggalkan Semarang, dan kemungkinan pada akhir pekan ini akan ada puncak arus balik yang kedua. Tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan karena hanya tersisa 30 persen kendaraan," ungkap Nasrullah pada Sabtu (29/4/2022).

Saat ini penerapan skema one way di jalan tol di wilayah Jawa Tengah telah dihentikan karena volume kendaraan yang melintas masih dapat diatasi dengan baik. Sekarang, skema one way hanya diberlakukan di wilayah Jawa Barat mulai dari KM 188 Palimanan hingga KM 72 Cikatama.

Sementara untuk mengatur kelancaran arus balik di GT Kalikangkung, PT Jasamarga Semarang - Batang memaksimalkan 12 gardu transaksi dan 9 mobile reader.

