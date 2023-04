Polisi Berlakukan One Way Dari KM 188 Palimanan hingga KM 72

Cirebon, Beritasatu.com - Petugas kepolisian memberlakukan sistem one way (satu arah) di jalur tol dari arah Jawa menuju Jakarta. One way diberlakukan dari KM 188 Palimanan, Kabupaten Cirebon, hingga KM 72 Cikampek, Sabtu (29/4/2023).

Pemberlakukan sistem satu arah yang dimulai pada pukul 14.30 WIB, dikarenakan terdapat peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalur tol.

Hal tersebut diungkapkan Kasatlantas Polresta Cirebon, Kompol Ardi Wibowo, menurutnya, pemberlakuan sistem one way dari KM 188 hingga KM 72.

"Tadi pukul 14.30 WIB kita melaksanakan one way dari KM 188 Palimanan ke arah Jakarta sampai dengan KM 72," ungkapnya.

Diberlakukannya sistem one way tersebut, kata Ardi, karena terdapat peningkatan volume kendaraan di jalur tol.

"Pemberlakukan sistem one way ini karena ada peningkatan volume kendaraan dari hari kemarin, sehingga kita harus melakukan one way, kemarin saja dalam satu hari ada 12.000 kendaraan," katanya.

Pemberlakuan sistem one way, lanjut Ardi dilakukan secara situasional.

"Batas pemberlakuan one way ini situasional melihat dari jumlah kendaraan yang melintas di jalur tol," lanjutnya.

Ardi memprediksi, puncak arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta akan terjadi pada hari ini dan besok malam.

"Arus balik gelombang kedua sudah terjadi sejak kemarin, dan diperkirakan puncak arus balik terjadi hari ini dan besok," jelasnya.

