Ratusan Personel Kepolisian Disiagakan Amankan Demo May Day

Bandung, Beritasatu.com - Ratusan anggota Kepolisian dari Polrestabes Bandung menggelar apel siaga untuk pengamanan demo hari buruh di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. Pada Senin (1/5/2023) siang, dalam apelnya sebanyak 580 personel disiagakan di depan halaman Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat.

Dari total tersebut, sebanyak 480 petugas mengamankan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat, serta 100 anggota kepolisian disiagakan di depan DPRD Jabar. "Kita Polrestabes Bandung akan melakukan pengamanan May Day di Gedung Sate maupun DPRD Jabar," kata Kombes Pol Budi Sartono, Kapolrestabes Bandung.

Selain itu, Kapolrestabes juga menghimbau kepada anggotanya, untuk tidak terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat aksi demonstrasi. "Sebanyak 580 personel disiagakan baik di Gedung Sate maupun di DPRD, dan menghimbau para buruh agar kondusif dalam melakukan aksi May Day ini," ujarnya.

Di May day ini anggota dihimbau untuk humanis dalam pengamanan ini, May day ini merupakan hari buruh. "Kita melakukan pengamanan secara humanis, karena May Day ini merupakan hajat mereka (buruh), " jelasnya.

Rencananya, para buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada pukul 12:00 WIB siang nanti dengan di ikuti ribuan massa aksi dari berbagai aliansi buruh.

