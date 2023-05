Tutup Posko Angkutan Lebaran 2023, Ini Catatan Menhub

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi resmi menutup command center atau Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2023 di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) usai dibuka pada 14 April 2023 lalu.

"Alhamdulillah, hari ini kita sudah menutup posko dan juga secara random melakukan evaluasi terhadap beberapa tempat-tempat baik itu di Papua sampai ke Medan," ujar Budi Karya, Selasa (2/5/2023).

BACA JUGA Penumpang Angkutan Lebaran 2023 di Bandara Soetta Tembus 3 Juta Orang

Budi Karya menyampaikan rasa syukur dapat melaksanakan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Advertisement

"Nah, apa yang kita jumpai alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas Presiden untuk mendapatkan hasil mudik aman dan berkesan," ujar dia.

Menhub Budi Karya juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder baik yang hadir secara daring maupun luring.

BACA JUGA Dishub Jombang Temukan Bus Angkutan Lebaran Tak Laik Jalan

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang tadi hadir para Dirut BUMN, asosiasi, kementerian dan lembaga, serta sebagainya. Ini luar biasa menunjukkan bahwa semua unsur itu berpartisipasi," lanjut dia.

Menurut Budi Karya, Kemenhub sebagai leading sector yang ditugaskan oleh Jokowi selama menjalankan Masa Angkutan Lebaran 2023 tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun, ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi agar mudik yang akan datang jauh lebih baik.

"Tentu kita harus mengutamakan safety dan meningkatkan prasarana secara lebih baik," jelas Budi Karya.

BACA JUGA Petugas Gabungan Lakukan Pengecekan Kelayakan Angkutan Lebaran

Sehingga dari Kemenhub sudah mencoba untuk mengusulkan kepada Kementerian PUPR terkait penambahan jalur Tol Cipali yang saat ini dua jalur menjadi tiga jalur supaya tidak perlu menerapkan one way. "Karena kalau tiga line mungkin kita bisa contraflow barangkali tidak perlu one way," ucap Budi.

Kemudian, dikatakan Budi untuk PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP diharapkan dapat menggunakan kapal-kapal yang lebih cepat dan besar agar kapasitasnya bertambah.

"Begitu pula di bidang aviasi dan kereta api. Di aviasi tentunya harus ada penambahan kapasitas, juga di kereta api jika masih memungkinkan," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan