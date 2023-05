Setelah Lebaran Produksi Sampah di Kota Yogyakarta Meningkat

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pascaperayaan Hari Raya Lebaran volume sampah di kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta mencatat adanya peningkatan produksi sampah selama libur Lebaran 2023.

Sub Koordinator Penanganan Persampahan DLH Kota Yogyakarta, Mareta Hexa Sevana mengatakan pada saat Lebaran ada kenaikan. “Kalau di bulan April saja pada saat lebaran jumlah volume harian memang meningkat tapi tidak signifikan hanya sekitar satu sampai dua ton per hari naiknya,” kata Mareta, Selasa (2/5/2023).

Berdasarkan hasil penimbangan di TPA Piyungan rata-rata produksi sampah sejak tanggal 23 April hingga 29 April 2023 itu mencapai 262,97 ton per harinya. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan sepekan sebelum lebaran yakni pada tanggal 14 April hingga 20 April dengan rata-rata mencapai 258, 92 ton per harinya.

BACA JUGA Tutup Posko Angkutan Lebaran 2023, Ini Catatan Menhub

Advertisement

Menurut Mareta produksi sampah paling banyak berasal dari berbagai lokasi wisata. Pasalnya saat pada saat libur lebaran banyak wisatawan maupun pemudik yang berada di Yogyakarta. “Pascalebaran kemarin penumpukan atau konsentrasi pengumpulan sampah banyak dari lokasi-lokasi wisata, karena kalo dari pemukiman, kegiatan di permukiman sendiri seperti bank sampah tetap berjalan,” kata Mareta.

Meski pada saat Lebaran jumlah sampah mengalami kenaikan, namun menurut Mareta jumlah tersebut mengalami penurunan jika dilihat dari rata-rata produksi sampah tiap bulan. Berdasarkan data dari DLH Yogyakarta sejak Desember 2022 jumlah produksi sampah kota Yogyakarta terus menunjukan tren penurunan. Pada bulan Desember 2022 produksi sampah sebanyak 299.11 ton per hari, Januari 2023 sebanyak 272,21 ton per hari, Februari 2023 sebanyak 259,53 ton per hari, Maret 2023 sebanyak 246 88 ton perhari dan pada bulan April 2023 sebanyak 225,07 ton per hari.

BACA JUGA Pasca Libur Lebaran, Ratusan Warga Antre Bikin SKCK

Mareta menambahkan untuk produksi mengurangi sampah, pihaknya lebih menekankan pada pengurangan sampah di hulu misalnya dengan program bank sampah di sektor komersial.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan