Bus Masuk Sungai di Guci Tegal, Sandiaga: Harusnya Bisa Dihindari

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara terkait kecelakaan bus masuk sungai di lokasi pariwisata Guci, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (7/5/2023). Sandiaga menilai insiden itu seharusnya bisa saja dihindari.

"Musibah ini harusnya bisa dihindari jika kita memiliki prosedur yang secara disiplin, tersosialisasi dengan baik dan dipatuhi oleh para penyelenggara kegiatan transportasi dan fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin (8/5/2023) dikutip dari Antara.

Sandiaga telah menugaskan staf ahli manajemen krisis untuk berkoordinasi dan memastikan sosialisasi lintas lembaga dan pemerintah daerah (pemda) guna menindaklanjuti insiden tersebut. Ia juga mewanti-wanti, agar insiden ini tidak terulang kembali ke depannya.

"Jangan sampai ini terulang kembali, apalagi untuk kecelakaan yang bisa dihindari seperti ini," tambahnya.

Sandiaga Uno mengatakan standar bus pariwisata di luar negeri, sopir tidak meninggalkan busnya saat penumpang masih ada di dalamnya.

"Kami naik bus pariwisata di sana (luar negeri) itu selalu sopir selalu ada di dalam bus dan dia tidak akan meninggalkan bus kalau misalnya belum kosong busnya, misalnya standar seperti itu yang diterapkan," kata Sandiaga.

Menparekraf menyesalkan insiden yang menelan korban jiwa dan luka-luka ini, serta menyampaikan bela sungkawa dan doa bagi para korban luka.

"Kita berikan doa terbaik, semoga husnul khotimah dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, keluarga diberikan ketabahan dan untuk korban yang masih dirawat semoga segera pulih dan kembali bisa beraktivitas setelah kembali sehat," tutupnya.

Sebelumnya bus yang membawa rombongan dari Tangerang Selatan mengalami kecelakaan di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu (7/5/2023) pagi. Insiden tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia dan puluhan kainnya luka-luka.

Saat kejadian, sopir tidak berada di dalam bus. Sang sopir bus Romyani mengungkapkan bus tengah di parkir dalam kondisi mesin menyala dan kondisi mobil sudah di rem.

Saat itu para penumpang juga belum sepenuhnya naik ke dalam bus karena saat itu baru persiapan untuk kembali ke Tangerang. Namun, dirinya meninggalkan bus saat sedang memanaskan mesin untuk kembali ke Tangerang

"Saat kejadian saya di belakang bus dan bus sudah saya rem termasuk mengganjal ban bus," tuturnya.

Bus tiba-tiba bus terjun ke jurang yang berada tepat di bawah areal parkir hingga posisi akhir terguling di sungai. Menurut saksi saat itu sebagian penumpang sekitar 20 orang sudah berada di dalam bus.

