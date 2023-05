Terpopuler, Profil Bripka Dedi Musari dan Penampakan Kantor PO Duta Wisata

Jakarta, Beritasatu.com - Bripka Dedi Musari, personel Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam dipecat usai digerebek selingkuh dengan istri orang dan bus Duta Wisata yang masuk sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam kondisi laik jalan menjadi berita terpopuler.

Berikut adalah top news Beritasatu.com

1. Profil Bripka Dedi Musari, Polisi yang Digerebek Suami Selingkuhan Ternyata Petinju Nasional

Bripka Dedi Musari, personel Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam dipecat udai digerebek selingkuh dengan istri orang. Bripka Dedi Musari tepergok selingkuh dengan seorang wanita beranak dua berinisial NH yang merupakan pengusaha butik di Kota Kendari, Sultra.

D, suami NH menggerebek keduanya saat tanpa busana di sebuah kamar di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (5/5/2023) sekira pukul 20.00 WITA.

Advertisement

2. Begini Penampakan PO Duta Wisata Usai Tragedi Bus Masuk Sungai di Guci Tegal

Nama perusahaan otobus atau PO Duta Wisata menjadi sorotan usai kecelakaan bus masuk sungai di kawasan wisata Guci, Tegal. Kantor PO Duta Wisata diketahui berlokasi di Jalan Daan Mogot, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di kantor PO Duta Wisata berukuran sekitar 3 meter persegi. Usai kecelakaan bus di Guci Tegal, aktivitas di kantor PO Duta Wisata berjalan seperti biasa.

3. Bangun Pabrik, New Balance Akan Serap 40.000 Tenaga Kerja

New Balance, perusahaan pakaian dan sepatu olahraga asal Amerika Serikat, berencana untuk memperluas bisnisnya di Indonesia dan membuka lapangan kerja bagi 40.000 tenaga kerja lokal.

Hal ini diungkapkan oleh Director of Materials Asia New Balance, Vik Saran, dalam New Balance Materials Summit yang diadakan pada Senin (8/5/2023).

4. Kadishub Kota Tangerang: Bus Duta Wisata yang Masuk Sungai Laik Jalan dan Masih Baru

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang menyebutkan bus Duta Wisata yang masuk sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam kondisi laik jalan. Bus tersebut juga merupakan keluaran baru pada 2020.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely di Tangerang, Senin (8/5/2023).

5. Beri Sanksi ke PO Bus Masuk Sungai di Guci, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu hasil investigasi terkait penyebab bus masuk sungai di Guci, Tegal, Jawa Tengah yang terjadi pada Minggu (7/5/2023). Hasil investigasi ini nantinya akan digunakan untuk menentukan sanksi kepada perusahaan otobus (PO) yang mengoperasikan bus tersebut.

"Posisi saat ini Kementerian Perhubungan (Direktorat Angkutan Jalan) masih menunggu investigasi yang dilakukan oleh tim, apakah yang menjadi penyebab kendaraan bus tersebut bisa melaju di turunan pada posisi parkir dan mesin hidup. Apabila ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak PO (crew) tersebut, Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Adita saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Senin (8/5/2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan