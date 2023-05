Ganjar Pranowo Raih Penghargaan Sebagai The Best Governor 2023

Yogyakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih penghargaan sebagai The Best Governor 2023 karena dinilai berhasil menciptakan Good Corporate Governance (GCG) di Jawa Tengah. Penghargaan ini diraih Ganjar Pranowo bersama lima gubernur lainnya dalam acara yang digelar Infobank di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (11/5/2023).

Ganjar Pranowo yang meraih penghargaan The Best Governor 2023 in Leading Sustainability, GCG, & Professionalism for BPD mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dimana penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama dalam menciptakan GCG.

"Saya menyampaikan terima kasih tentu ini hasil kerja keras kawan-kawan. Bagaimana CGC bisa dilakukan, bagaimana inovasi dan kreasi bisa dilakukan, sehingga BPD makin manfaat buat rakyat," ujar Ganjar saat ditemui usai menerima penghargaan.

Advertisement

Menurut Ganjar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak akan maju jika pergerakannya terlalu banyak mendapat intervensi oleh pemegang saham.

"BPD itu tidak akan bisa lincah kalau kemudian talinya diikat, siapa yang ikat? Pemegang saham. Kalau pemegang saham, kaya saya ikat harus begini, harus begitu diintervensi terlalu banyak, maka dia enggak akan maju," lanjutnya.

BACA JUGA Bacaleg PDIP Harus Sejalan Menangkan Pemilu dan Ganjar Pranowo Presiden

"Maka pengalaman sampai dengan 10 tahun saya mendampingi kawan-kawan yang mengelola itu, yang di luar kebijakan tidak boleh. Maka kemudian hal-hal yang sifatnya mengganggu kami turun tangan sendiri, sehingga dengan cara itu CGC bisa berjalan," pungkasnya.

Selain Ganjar Pranowo, kelima gubernur yang meraih penghargaan The Best Governor 2023 diantaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk The Best Governor 2023 in Human Building & Create Leadership Within BPD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai The Best Governor 2023 in Supporting GCG & Professionalism for BPD, Gubernur Bali I Wayan Koster untuk The Best Governor 2023 in Economic Turn Around by Maximizing BPD to Support SME Sector, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji sebagai The Best Governor in Financial Inclusion & Capitalized BPD, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai The Best Governor in Visionary Performance Growth to BPD.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan