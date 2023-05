Mantan Pacar Perkosa dan Bunuh Siswi SMP di Surabaya, Pelaku Sempat Video Call

Surabaya, Beritasatu.com - Polres Pelabuhan Tanjung Perak merilis kasus pembunuhan seorang siswi SMP berinsial ND (14), yang ditemukan di bekas gudang peluru Kedung Cowek, Surabaya pada Senin 8 Mei 2023.

Dalam pembunuhan siswi SMP tersebut, polisi telah menetapkan dua tersangka yakni Y dan R. Y adalah mantan pacar ND, dan R adalah teman ND yang sama-sama sekolah SMP. Hanya saja, kedua tersangka tidak dihadirkan dengan alasan masih di bwah umur.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKP Ryzki Wicaksana menjelaskan Y sudah merencanakan pembunuhan terhadap ND dengan motif sakit hati. Y cemburu dan sakit hati lantaran ND telah memiliki kekasih baru. Ia pun mencari cara untuk bertemu dengan ND.

"Tersangka Y membawa tali rafia dan pisau dari rumah lalu menjemput ND di ujung gang rumah ND, dan menuju gudang peluru Kedung Cowek," ujar Kasat Reskrim Arief, Kamis (11/5/2023).

Sedangkan R, berperan membantu melancarkan pembunuhan berencana yang dilakukan Y. Sesampainya dii gudang peluru Kedung Cowek, ND lantas dicekik dengan tali rafia. Saat ND lemas karena kekurangan oksigen, Y menyetubuhi ND. Tak hanya itu, Y pun menyayat ND dengan pisau yang dibawa sebagai langkah terakhir. Bahkan, Y sempat video call dengan temannya sembari memamerkan handphone korban.

"Selain sakit hati dan cemburu, Y juga ingin menguasai handphone merk Oppo milik korban, di sini peran R membantu Y melancarkan aksinya. Dia tidak ikut menyetubuhi," ungkap Ryzki.

