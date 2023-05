Anak Petani dan Kuli, 2 Siswi Madrasah Ini Jadi Rebutan Universitas Top Dunia

Ponorogo, Beritasatu.com – Siapa sangka, dua orang siswi madrasah di Ponorogo diterima di enam dan delapan universitas luar negeri, di antaranya sejumlah universitas top 100 dunia.

Mereka adalah Like Zuyyina Fatwa Fadila (18 tahun) warga Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Babadan, dan Etik Nurhasannah (18 tahun) warga Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Keduanya adalah Siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo.

Like sendiri diterima di delapan universitas, yakni University of Toronto Mississauga (Kanada), University of Toronto Scarborough (Kanada), University of Toronto St.George (Kanada), University of British Columbia (Kanada), National Taiwan University (Taiwan), Monash University (Australia), University of Western Australia (Australia), dan Wageningen University & Research (Belanda).

Sedangkan Etik diterima di enam universitas, yakni National Taiwan University (Taiwan), Wageningen University (Belanda), The University of Western (Australia), University of Toronto Mississauga (Kanada), Monash University (Australia), McMaster University (Kanada).

Meski diterima di sejumlah universitas baik di Kanada, Belanda, maupun Australia, namun kedua siswi tersebut lebih memilih untuk menimba ilmu di National Taiwan University (Taiwan). Hal ini karena hanya di Univertas tersebut jurusan yang mereka inginkan ada.

Selain itu keduanya juga tertarik dengan bahasa Mandarin sehingga memilih Taiwan sebagai tujuan studi. Bahkan untuk mempersiapkan diri berangkat ke Taiwan, keduanya saat ini juga tengah kursus bahasa Mandarin agar memudahkan untuk berkomunikasi ketika sudah berada di Taiwan.

