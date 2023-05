Peternak Ayam di Blitar Prediksi Harga Telur Kembali Normal 3 Bulan Lagi

Blitar, Beritasatu.com - Peternak ayam di Blitar mengungkapkan penyebab harga telur meroket, selain karena harga pakan naik, juga dipicu kondisi ternak yang sudah tidak produktif.

Untuk itu, para peternak ayam di Blitar mulai melakukan peremajaan dan memprediksi harga telur akan kembali normal dalam waktu 3 bulan ke depan.

"Harga telur naik karena tingginya harga jagung, juga disebabkan karena pada saat hari raya kemarin banyak ayam afkir atau ayam tidak produktif," kata Sukarman, salah seorang peternak ayam asal Desa Dadaplangu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur, kepada wartawan Kamis (18/5/2023).

Menurut Sukarman saat ini para peternak mulai melakukan peremajaan ayam sehingga dimungkinkan harga telur akan kembali normal dalam waktu 3 bulan lagi. "Setelah peremajaan ayam, mungkin 3 bulan lagi harga telur kembali normal," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga telur sebanding dengan naiknya harga pakan. Jagung yang semula Rp 4.500 per kilogram, sekarang Rp 5.800 per kilogram. "Sedangkan PKK (pakan konsentrat,red) yang harganya biasanya Rp 9.000 per kilogram menjadi Rp 10.000 per kilogram.

"Jadi naiknya harga telur sebanding dengan kenaikan harga pakan ayam," tandas Sukarman.

Saat ini, harga telur ayam di tingkat peternak berkisar mulai dari Rp 27.000 per kilogram hingga Rp 28.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga telur dari peternak mulai harga Rp 22.000 per kilogram, terus merangkak naik menjadi Rp 24.000 per kilogram sampai Rp 26.000 per kilogram.

Sedangkan, harga telur di pasar tradisional Blitar yang sebelumnya Rp 25.000 sampai Rp 26.000 per kilogram, saat ini naik drastis menjadi Rp 30.000 sampai Rp 32.000 per kilogram.

Sukarman menambahkan naiknya harga ini tidak berpengaruh dengan produksi telur dari peternak. Ia juga berharap harga telur ayam cepat stabil.

Para produsen telur ayam mengaku bertahan dengan kenaikan harga karena terbantu dengan adanya kebijakan atau program pengentasan stunting yang dilakukan Badan Pangan Nasional. Karena salah satu cara untuk mengatasi stunting yakni dengan makan telur.

"Adanya program Badan Pangan Nasional memberikan dampak positif bagi peternak ayam, karena badan pangan membantu masyarakat yang rentan stunting dengan telur ayam yang diambil langsung dari peternak maupun UMKM," pungkas Sukarman.

Ia berharap harga telur supaya bisa stabil. Peternak pernah terpuruk dengan harga telur ayam yang sangat murah hingga Rp 12.000 ribu per kilogram. Harga itu tentunya tidak mampu sesuai dengan biaya operasional untuk perawatan ayam, sehingga peternak mengalami kerugian.

