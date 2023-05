Harga Pakan Meningkat Picu Harga Telur Naik

Padang, Beritasatu.com - Harga pangan ayam meningkat menjadi penyebab naiknya harga telur. Harga pakan yang merangka naik juga dirasakan oleh peternak ayam petelur di Daerah Nagari Sipangkung, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Peternak ayam petelur mengeluh kenaikan harga pangan ayam berdampak harga telur juga naik, Minggu,(21/05/2023). Biasanyapakan ayam satu karung berisi 50 kilogram bisa dibeli dengan harga Rp 490.000. Kini harga pangan ayam 50 kg menjadi Rp 520.000 atau terdapat kenaikan harga Rp 30.000.

Ayam petelur juga diberi makan jagung yang telah dihaluskan untuk ayam bertelor. Sebelumnya harganya Rp 3.800 per kilogram. Saat ini makanan ayam terbuat dari jagung harus ditebus dengan harga Rp 6.300 atau lebih mahal Rp 2.500 per kilogram.

BACA JUGA Penjual Nasi Uduk di Tangsel Tak Sediakan Semur Telur karena Harga Tinggi

Advertisement

Peternak Ayam Telor Agus Sumensa mengatakan, naik harga pangan berimbas terhadap harga telor yang ikut naik. Sebelumnya harga telor ayam per butir adalah Rp 1.350. Sekarang harganya mencapai Rp 1.700 per butir atau naik Rp 350 per butir.

"Harga pangan ayam naik menjadi keluhan peternak ayam petelur di Kabupaten Dharmasraya," katanya.

Dia pun mengimbanu pemerintah cepat tanggap mengantisipasi situasi ini. "Mau tidak mau harga telur juga ikut kami naikkan karena saat ini kami mencari pangan untuk ayam susah dan dan mahal," ujarnya.

BACA JUGA Harga Telur Naik, Peternak Ayam Petelur di Banyumas Ketiban Cuan

Peternak ayam telur meminta pemerintah agar lebih memperhatikan soal naiknya harga pakan yang berimbas kepada meningkatnya harga telur.

"Sejak bulan puasa peternak telur ayam sudah merasakan imbas mahalnya pakan ayam. Kini peternak menjual telur dengan harga biasa dan membuat beberapa pedagang mengalami kerugian," jelasnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan