Harga Daging Ayam di Lampung Selatan Tembus Rp 48.000 Per Ekor

Lampung Selatan, Beritasatu.com - Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging ayam dan telur ayam di pasar tradisional di Lampung Selatan, Lampung mengalami kenaikan harga cukup signifikan.

Harga ayam potong mengalami kenaikan harga hingga Rp 7.000 per ekor, sementara harga telur ayam mengalami kenaikan harga Rp 2.000 per kilogram.

Dari pantauan di pasar tradisional Karang Anyar, Lampung Selatan, Lampung pada Minggu (21/5/2023) harga daging ayam naik Rp 7.000 per ekor. Menurut keterangan para pedagang kenaikan harga ayam potong terjadi sejak satu bulan terakhir pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijiriah.

Di Pasar Karang Anyar, harga daging ayam potong atau ayam broiler mengalami kenaikan harga hingga Rp 7.000 per ekor.

Untuk ukuran besar dijual para pedagang dengan harga berkisar Rp 48.000 hingga Rp 49.000 per ekor, ukuran sedang Rp 35.000 per ekor, dan untuk ukuran kecil Rp 30.000 per ekor.

Sebelum mengalami kenaikan harga, para pedagang menjual daging ayam untuk ukuran besar dengan harga berkisar Rp 41.000 hingga Rp 42.000 per ekor dan untuk ukuran sedang Rp 28.000.

Dwi (40), salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Karang Anyar mengatakan, harga ayam potong tersebut mulai merangkak naik satu satu bulan terakhir pasca hari Raya Lebaran 2023.

"Harga ayam potong naik sejak habis lebaran mas," kata Dwi.

Dwi menyebut, kenaikan harga ayam karena pasokan ayam potong dari agen berkurang karena saat ini permintaan masyarakat meningkat untuk kebutuhan pesta pernikahan.

"Harga ayam potong naik karena pasokan berkurang, lagi musim orang hajatan," ujar Dwi.

Tidak hanya harga daging ayam, harga telur ayam juga mengalami kenaikan harga Rp 2.000 per kilogram (Kg). Di Pasar Karang Anyar, para pedagang menjual telur ayam dengan kisaran harga Rp 29.000 hingga Rp 30.000 per kilogram.

Ana (50), salah seorang pedagang telur ayam mengatakan, harga telur mengalami dua kenaikan harga, kenaikan pertama Rp 1000 per kilogram, kemudian kembali naik Rp 100 per kilogram.

"Harga telur ayam sekarang 29.000 sampai Rp 30.000 per kilogram," kata Ana.

Ana menuturkan, harga telur ayam mengalami kenaikan harga sejak tiga hari terakhir. Sebelumnya mengalami kenaikan, para pedagang menjual telur ayam dengan kisaran 26.000 hingga Rp 28.000 per kilogram.

"Kalau sebelum naik, harga telur ayam harga Rp 26.000 - Rp 28.000 per kilogram," tutur Ana.

Sementara komoditas lainya seperti cabai merah, bawah merah dan bawang putih terpantau relatif normal. Di Pasar Karang Anyar, para pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp 28.000 perkilogram, harga cabai rawit Rp 28.000 perkilogram, harga bawang merah Rp 32.000 per kilogram dan harga bawang putih Rp 28.000.

Para pedagang memprediksi harga daging ayam dan harga telur ayam akan kembali naik mendekati hari Raya Idul Adha 1444 Hijiriah.

