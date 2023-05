Pemprov Jatim dan BI Kolaborasi Genjot Pertumbuhan Ekonomi Makin Inklusif

Surabaya, Beritasatu.com - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara tahunan tumbuh 4,95% (y on y), dan secara Triwulanan tumbuh sebesar 1,02% (q to q) lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi 0,92% (q to q) serta lebih tinggi daripada pertumbuhan Triwulan 1 tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,75%.

Tidak hanya itu, inflasi bulanan April 2023 Provinsi Jawa Timur terkendali sebesar 0,30% (m to m) lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 0,33% (m to m).

“Kebangkitan ekonomi Jawa Timur disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali juga berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada September 2022 sebesar 10,49% terhadap September 2021 yang sebesar 10,59%,” ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pengukuhan Doddy Zulverdi sebagai kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, Senin (22/5/2023).

“Berbagai capaian pembangunan ekonomi yang diiringi dengan pembangunan yang berkualitas, serta terjaganya kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan ini mencerminkan kuatnya komitmen, kolaborasi, dan sinergitas yang selama ini terbangun antara Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia untuk Optimis Jatim Bangkit,” imbuh Khofifah.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman mengatakan dari sisi mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia juga terus siap menjadi mitra pemerintah daerah. Pada saat ini BI terus melakukan upaya untuk secara sistematis bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, melalui upaya bersama transformasi Indonesia menuju ekonomi yang bersumber pada industri manufaktur yang bernilai tambah dan terintegrasi secara nasional.

Kemudian ekonomi yang terdiversifikasi dengan sumber pertumbuhan dari sektor jasa-jasa (seperti kegiatan pariwisata), dan mendapatkan manfaat dari pengembangan ekonomi dan keuangan digital (EKD), serta ekonomi hijau.

“Tentunya berbagai macam program untuk menjadikan Jawa Timur sebagai lead ekspor manufaktur Indonesia dapat terus disinergikan. Sekarang kami juga sedang mengembangkan kajian hilirisasi pangan, sebagai pelengkap dari hilirisasi tambang, sehingga dapat memberikan peluang kesempatan kerja yang lebih merata dan sesuai dengan kekayaan sumber alam Indonesia,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman.

