Harga Daging Ayam di Blitar Meroket

Blitar, Beritasatu.com - Harga daging ayam di pasar tradisional di Kota Blitar, Jawa Timur, kini Rp 38 ribu per kilogram. Kenaikan harga daging ayam tersebut membuat pedagang lesu karena penjualan menurun.

Musriah, salah seorang pedagang ayam di Pasar Legi, Kota Blitar mengatakan kenaikan harga ayam sudah terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri 2023. Hampir setiap hari kenaikan sekitar Rp500 perak dari peternak, sehingga menyebabkan harga jual pun juga naik. "Sebelum Lebaran harga daging ayam Rp 31 ribu per kilogram. Ini harganya sudah Rp38 ribu per kilogram. Naiknya hampir setiap hari," katanya kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).

Ia juga mengaku sudah bertanya langsung penyebab kenaikan harga daging ayam ini. Dari distributor disebutkan bahwa saat ini stok ayam berkurang, sehingga turut mempengaruhi harga daging ayam potong.

BACA JUGA Harga Daging Ayam di Lampung Selatan Tembus Rp 48.000 Per Ekor

Advertisement

Musriah, kenaikan harga daging ayam ini berpengaruh pada penjualan. Biasanya, dirinya bisa menjual ayam antara 100-150 ekor per hari, namun karena harga daging ayam yang naik, penjualan antara 75-100 ekor per hari. "Ini penjualan turun sekitar 25 persen. Jadi, sekitar 75-100 ekor per hari," ujarnya.

Sri Wahyuni, salah seorang pembeli mengaku sebenarnya keberatan dengan harga daging ayam yang semakin mahal. Namun, dirinya harus membeli karena untuk bahan berjualan. "Saya beli harganya Rp38 per kilogram. Mau bagaimana lagi, harganya segitu. Ini untuk dijual lagi. Walaupun tinggi tetap dibeli," kata Sri Wahyuni.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan