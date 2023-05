Harga Daging Ayam Meroket, Penjual Sate di Banjarnegara Kurang Porsi Irisan

Banjarnegara, Beritasatu.com - Mahalnya harga daging ayam terus dirasakan dampaknya oleh para pedagang makanan di sejumlah daerah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu dampaknya adalah penjual sate ayam terpaksa mengurangi porsi irisan ayam.

Pedagang makanan juga mengeluhkan berkurangnya stok ayam di pasaran.

Mamat pemilik kedai sate ayam di Banjarnegara memilih mengurangi porsi daging ayam ketimbang menaikan harga karena khawatir ditinggal oleh konsumennya.

Sejak mahalnya harga daging ayam, pedagang sate mengaku harus berputar otak untuk tetap mempertahankan rasa dan tidak menaikan harga.

“Takutnya kalau menaikan harga nanti pelanggan pada kabur, jadi saya cuma memperkecil ukuran satenya saja. Jika nanti harga daging ayam sudah normal kita kembalikan ukuran satenya seperti semula. Harapanya agar pemerintah bisa segera menstabilkan harga daggng ayam normal kembali,” kata Mamat pedagang sate ayam di Banjarnegara.

Harga daging ayam di Pasar Tradisional Banjarnegara saat ini masih bertahan di angka Rp 35.000 per kilo gram, naik Rp 10.000 dibanding saat harga normal yang hanya berkisar Rp 25.000 per kilo gram untuk ayam sayur. Sedangkan harga ayam kampung saat ini Rp 70.000 per kilo gram, naik dari sebelumnya yang hanya Rp 55.000 per kilo gram.

Warga dan pedagang berharap pemerintah bisa peka dalam mengambil tindakan, terutama dalam menstabilkan harga. Sehingga masyarakat kecil tidak di rugikan, dan para pedagang makanan bisa tetap berjualan tanpa harus mengurangi ukuran dan porsi.

