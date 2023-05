Meroket, Harga Cabai di Depok Capai Rp 50.000 per Kg

Depok, Beritasatu.com - Setelah harga telur dan ayam potong meroket, kini giliran komoditas kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan harga. Salah satunya, cabai. Di Depok, harga cabai mencapai Rp 50.000 per kilogram.

Menurut para pedagang, kenaikan sudah terjadi seusai Lebaran, April lalu.

Kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok terpantau di Pasar Agung, Sukmajaya, Depok. Hampir seluruh komoditas sayur mayur di pasar ini mengalami kenaikan yang signifikan.

“Bawang bombay, bawang putih kating, cabai rawit, sayuran hijau naik semua,” kata Eka di Pasar Agung, Depok, Senin (29/5/2023).

Namun, untuk kenaikan yang signifikan terjadi pada harga cabai. Menurut Eka, harga cabai mengalami kenaikan hingga Rp 20.000 per kilogram. Semula harga cabai hanya Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per kilogram, kini harganya tembus hingga Rp 50.000. per kilogram.

“Cabai biasanya Rp 30.000-40.000, ini kan sudah Rp 50.000. Naik sejak seminggu lalu. Dari habis lebaran juga naik, tidak turun-turun,” ujarnya.

Eka mengaku, kenaikan harga komoditas tersebut membuat daya beli menurun. Pasalnya banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian atau malah tidak membeli sama sekali. Omzet yang didapat Eka merosot hingga lebih dari 50 persen.

“Omzet turun banget, banyak lebih dari 50 persen. Apalagi kalau bocah sekolah udah masuk aduh udah sepi aja. Peminatnya kurang,” ungkapnya.

