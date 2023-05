Operasi Pasar di Lombok Utara, Telur Diserbu Warga

Lombok Utara, Beritasatu.com – Warga langsung menyerbu telur saat operasi pasar murah di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (31/5/2023).

Operasi pasar murah tersebut digelar oleh Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB di halaman kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara.

Warga langsung memburu telur ayam, cabai, dan bawang yang dijual murah. Telur ayam dijual Rp 50.000 per tray, jauh lebih murah dibandingkan di pasar yang dijual Rp 55.000 hingga Rp 60.000 per tray.

Cabai dijual dengan harga Rp 30.000 per kilogram sedangkan di pasar Rp 35.000 per kilogram, dan bawang merah dijual Rp 25.000 per kilogram, di pasar Rp 40.000.

Salah seorang warga, Devi mengatakan, operasi pasar murah ini cukup membantu keuangannya. Pasalnya harga barang yang dijual jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar.

“Lebih murah dari tempat biasanya saya beli, biasanya saya beli telur Rp 54.000 ke atas, kalau di sini Rp 50.000, jauh lebih murah,” ungkapnya.

Devi berharap operasi pasar murah akan rutin digelar bagi masyarakat, terlebih jelang Iduladha karena harga kebutuhan terus mengalami kenaikan. “Ini sangat efektif, kalau bisa sering-sering diadakan dan lumayan juga untuk membantu masyarakat,” harapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Suni. Harga komoditi yang dijual saat operasi pasar murah cukup murah dibandingkan harga di pasar yang menurutnya sangat mahal.

