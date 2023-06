Harga Daging Ayam di Medan Tembus Rp 42.000, Telur Rp 1.800 Sebutir

Medan, Beritasatu.com - Harga daging ayam dan telur di sejumlah pasar tradisional Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Seperti di pasar tradisional yang berada di Jalan Kota Batu, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan harga daging ayam tembus mencapai Rp 42.000 perkilogram, sementara harga telur ayam Rp 1.800 perbutir.

"Kalau daging ayam harganya setiap hari naik. Untuk saat ini harganya Rp 42.000, sebelumnya hanya Rp 28.000 sampai Rp 30.000 paling tinggi, " kata Hamzah, salah satu pedagang daging ayam di pasar Petisah Kota Medan, Senin (5/6/2023) pagi.

Menurut Hamzah, kenaikan harga ayam potong ini terjadi sudah sejak tiga pekan lalu. Kenaikannya ini pun terjadi secara signifikan. Hamzah mengaku bingung dengan kenaikan harga ayam potong yang sudah beberapa pekan terus mengalami kenaikan, pasalnya stok daging ayam potong di agen cukup melimpah.

"Kalau kenapa naik itulah kami yang enggak tau, padahal stok ada. Kami gak ngerti, kami beli dari agennya naik terpaksalah kami jual naik. Naik ini udah sekitar 3 mingguan dia naik terus, signifikan naiknya, seribu per hari, " ucap Hamzah.

Mahalnya harga daging ayam potong ini sangat berdampak pada daya beli masyarakatnya. Akibat kenaikan harga tersebut, omzet penjualan menurun drastis mencapai tiga puluh persen per hari. Yang biasanya para pedagang bisa menghabiskan 300 kg ayam potong per hari, kini hanya bisa menjual 150 kg per hari.

"Omzet turun lah, gak laku ayam kalau mahal, hampir tiga puluh persen turunnya. Kalau ayam gak mahal 300 kg habisnya, sekarang paling laku 150 kg," ucap Hamzah, kepada Beritasatu.com.

Tak hanya daging ayam yang mengalami kenaikan, harga telur juga masih tinggi. Harga telur ayam di pasar tradisional Petisah Medan ini mencapai Rp 1.800 perbutir dari biasanya hanya mencapai Rp 1.500 perbutinya. Kenaikan harga telur ini pun sudah terjadi sejak tiga pekan lalu.

Kini para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga ayam dan telur di pasaran, agar penjualan dan daya beli masyarakatnya bisa kembali normal dan roda perekonomian terus berputar.

"Harapannya kedepan pemerintah kita turun tangan melihat kondisi kami ini, karena kalau dengan harga segini pembeli itu pun asal nanyak pergi gitu, " pungkasnya.

Belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga daging ayam dan tinggainya harga telur terjadi, namun diduga just kenaikan harga ayam dan telur diakibatkan lantaran harga pakan ternak ayam mengalami kenaikan.

