Dua Pekan Jelang Iduladha, Harga Daging Sapi di Tegal Turun

Tegal, Beritasatu.com - Menjelang Iduladha 1444 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, mengalami penurunan. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga adalah komoditas daging sapi.

Harga daging sapi premium yang sebelumnya berkisar Rp 150.000 per kilogram (kg) turun menjadi Rp 140.000 per kg. Sementara, daging sapi tetelan stabil di kisaran Rp 125.000 per kg.

"Sebelumnya Rp 145.000 hingga Rp 150.000, tetapi sekarang paling Rp 140.000. Sedangkan tetelan itu harganya yang bagus Rp 125.000 masih tetap stabil harganya," kata salah satu pedagang daging, Wati kepada Beritasatu.com, Sabtu (10/6/2023).

Walaupun harga daging cenderung menurun, namun para pedagang mengaku tingkat pembelian masyarakat justru ikut menurun.

"Iya menurun, Kisaran 50 persen turunnya. Hal ini karena menjelang Iduladha, biasanya masyarakat lagi banyak daging," jelasnya.

Berbeda dengan daging sapi, komoditas cabai justru mengalami kenaikan. Harga cabai setan yang sebelumnya berkisar Rp 30.000 per kg, naik menjadi Rp 35.0000 per kg.

Sementara, harga cabai merah yang sebelumnya berkisar Rp 35.000 per kg, naik menjadi Rp 38.000 per kg. Sedangkan, cabai rawit hijau masih stabil di kisaran Rp 25.000 per kg. "Kenaikan harga sudah terjadi kira-kira 2 hari terakhir," ungkap pedagang cabai, Suryati.

Sama halnya dengan pedagang daging sapi, pedagang cabai juga mengeluhkan kondisi sepinya pembeli. "Itu stok 5 kg saja masih banyak, enggak laku," terang Suryati.

Suryati, memprediksi tingkat pembelian cabai akan naik pada hari raya Iduladha nanti, hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan cabai untuk mengolah daging kurban.

