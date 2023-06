Mantan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih Tutup Usia

Yogyakarta, Beritasatu.com - Keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) sedang berduka karena salah satu guru besar terbaiknya, Sri Adiningsih, telah berpulang. Sri Adiningsih merupakan dosen FEB UGM sekaligus pemimpin dan ekonom wanita berprestasi Indonesia.

Sri Adiningsih pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Sri Adiningsih mengembuskan napas terakhir di RSUP dr Sardjito pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 18.37 WIB di usia 62 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Juni 2023, di pemakaman Gunung Sempu Hills Memorial Park, Yogyakarta.

Almarhumah meninggalkan suami, Kunta Setiaji, dan seorang anak bernama Stri Nariswari Setiaji. Sri Adiningsih merupakan lulusan sarjana dari program Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UGM.

Pada tahun 1989, mendiang menempuh gelar Master of Science (M.Sc.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign di Amerika Serikat. Di universitas yang sama, dia menempuh gelar doktor bidang ilmu ekonomi. Setelah mendapat gelar tersebut, Sri Adiningsih melanjutkan karier sebagai dosen dan peneliti di UGM.

Semasa hidupnya Sri Adiningsih mengajar beberapa mata kuliah di FEB UGM, antara lain Perekonomian Indonesia, Makroekonomika, Bank dan Lembaga Keuangan, dan Workshop Ekonomika Moneter. Beliau juga mendapatkan amanah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Asia Pasifik UGM.

Sri Adiningsih dilantik sebagai guru besar di UGM pada tahun 2012. Kemudian, dia mendapatkan amanah menjadi Ketua Pengelola Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM pada tahun 2014.

Sri Adiningsih juga pernah dipercaya sebagai adviser/principal economist Exim Securities pada tahun 1997, anggota tim ahli penyiapan materi GBHN bidang Wanhankamnas tahun 1998, serta anggota pada Ombudsman BPPN sejak 1999.

Dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc MPR pada tahun 2001 dan kemudian terpilih menjabat sebagai Sekretaris Komisi Konstitusi. Tak hanya itu, Sri Adiningsih terlibat aktif sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) serta menjadi Founder dari Institute of Social Economic & Digital (ISED).

Pada tahun 2014-2019, beliau ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

