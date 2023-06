Isu Carok Massal Segera Dibahas Dalam Forum Rektor Se-Madura

Bangkalan, Beritasatu.com - Insiden carok massal yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur menjadi salah satu persoalan yang akan diangkat dalam Forum Rektor Universitas se-Madura. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Prof. Rachmad Hidayat, Selasa (20/6/2023).

Forum Rektor Universitas se-Madura adalah wadah komunikasi pimpinan perguruan tinggi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

"Kita membahas di sana isu ekonomi, sosial, termasuk budaya. Nah insiden carok itu akan saya usulkan masuk dalam pembahasan. Forum Rektor se-Madura ini sekarang diketuai oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura," terang Rachmad Hidayat.

Menurut Rachmad, insiden carok yang terus berulang harus diantisipasi bersama.

"Saya sebagai akademisi siap turun gunung. Biar kita dapat solusi daan bisa menekan tingginya angka bentrok berdarah," imbuhnya.

Terkait insiden carok massal, Pakar Konseling Lintas Budaya Madura Dr. Rusmiyati Latief juga mengajak agar segera dilakukan koreksi bersama.

"Kejadian tersebut merupakan tantangan sekaligus koreksi bersama. Utamanya bagi pemangku kebijakan, sekolah atau institusi pendidikan lain yang jadi piranti paling dasar dalam penanaman kultur kebaikan. Bahwa mungkin ada yang keliru dalam mentranslasi tradisi," ungkap doktor yang menyelesaikan disertasi internalizing the values of Madura local wisdom for student character development ini.

Konflik yang terjadi antara kelompok warga Desa Tanah Merah Laok dan Desa Baipajung menurut Rusmiyati harus segera diakhiri dengan saling membuka hati.

"Muaranya agar bisa saling memaafkan antara kedua belah pihak yang berkonflik," pungkas Rusmiyati.

