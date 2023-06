Megawati Harapkan Universitas Pattimura Maluku Jadi Pusat Oseanografi Terbesar

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri mengharapkan Universitas Pattimura, Maluku menjadi pusat oseanografi terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut, kata Megawati, sesuai dengan cita-cita Proklamator dan Presiden Pertama RI, Ir.Soekarno saat mendirikan perguruan tinggi tersebut.

"Tapi apakah sudah tidak disesuaikan seperti apa yang seharusnya? Padahal menurut saya ide itu sangat baik oleh Bung Karno. Yaitu Universitas Pattimura itu sebenarnya seharusnya dijadikan pusat oseanografi terbesar di Asia Tenggara," ujar Megawati saat menjadi pembicara kunci di acara seminar internasional Hari Hidrografi Dunia 2023 dengan tema “Hydrography; Underpinning The Digital Twin of The Ocean” yang digelar di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).

Menurut Megawati, di era pemerintahan Bung Karno, cara pandang Indonesia sebagai negara maritim itu sudah mengedepan. Karana itu, kata dia, Bung Karno mendirikan Universitas Pattimura Maluku untuk dijadikan pusat oseanografi terbesar di Asia Tenggara.

Namun, saat ini Megawati tak yakin jika universitas tersebut masih memiliki tujuan yang sama atau tidak. "Sekarang pasti tidak seperti itu lagi," tandas Megawati.

Meskipun demikian, Megawati mengaku bersyukur karena adanya peningkatan kesadaran akan keunggulan Indonesia sebagai maritim, bukan negara kontinental yang dibangun dengan wawasan daratan. “Syukur alhamdulillah bahwa kesadaran akan Indonesia unggul sebagai bangsa bahari makin meningkat jadi kerja sama antar Badan Riset Inovasi Nasional dengan Pusat Hindro Oseanografi TNI Al menjadi bukti. Pushidrosal telah berhasil menempatkan tanggung jawab Indonesia melalui ekspedisi Jala Citra satu, dua, dan tiga," tutur Megawati.

Menurut Megawati, dinamika peradaban harus selalu dijadikan dasar untuk berpikir. Karena itu, adaptasi perlu dilakukan termasuk pola pikir Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan.

"Sebagai contoh ketika saya presiden saya bertanya pada para dirjen yang terutama mereka yang ada kaitannya dengan perhubungan. Saya tanya, coba tolong, dari tiga transportasi darat, laut, udara, mana yang paling utama? Rata-rata pada waktu itu mengatakan darat. Jadi saya ketawa saja dan saya suruh ulang 'berati kamu belum beradaptasi dengan negaramu'. Sebetulnya seperti apa? (Karena) Masih berpikir secara kontinen," tuturnya.

