Harga Cabai di Cimahi Menggila, 1 Kilogram Tembus Rp 100.000

Cimahi, Beritasatu.com - Menjelang Iduladha 1444 Hijriah/2023, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok masyarakat di Kota Cimahi alami kenaikan. Bahkan, kenaikan itu ada yang menyentuh Rp100.000 per kilogram (kg).

Seperti yang terpantau tim Beritasatu.com di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi pada Selasa (27/6/2023). Harga bahan pokok yang naiknya gila-gilaan di antaranya harga cabai tanjung merah yang normalnya Rp40.000 per kilogram kini menyentuh Rp100.000 per kilogramnya.

Kemudian, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram, kentang juga naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per kilogram.

"Harga cabai merah tanjung yang besar memang Rp100.000, yang sedang-sedang Rp 90.000," ujar Neneng salah seorang pedagang di Pasar Atas Baru Cimahi, Selasa (27/6/23).

Menurut Neneng, melonjaknya harga cabai itu dipengaruhi permintaan yang naik menjelang Iduladha dan juga faktor cuaca. Tingginya harga kebutuhan pokok itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

"Kayak-nya naik itu karena sekarang apalagi mau lebaran Iduladha, terus barangnya kayaknya nyetor-nya kurang makanya mahal," ucap Neneng.

Biasanya saya jual Rp 50.000 - Rp 60.000, sekarang minimal Rp 90.000 hingga Rp 100.000 lah. Pembeli pun kini agak berkurang," ujarnya.

Meski harganya naik, Neneng memastikan ketersediaan cabai dan sayuran lainnya tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Termasuk jelang Iduladha.

"Kalau stok aman. Biasanya saya ambil dari Pasar Induk Caringin," pungkasnya.

