Momen Mengharukan Saat Orang Tua Mewakili Anaknya yang Meninggal Diwisuda

Malang, Beritasatu.com - Pemandangan mengharukan terjadi saat prosesi wisuda UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Pasalnya, ada seorang pasangan suami istri yang naik panggung dan menerima ijazah anaknya.

Ternyata, salah seorang wisudawan bernama Roy Inzaqhi Saputra meninggal dunia beberapa saat sebelum wisuda karena sakit. Padahal, Roy mencatatkan nilai IPK sebesar 3,93. Torehan nilai yang tidak mudah jika berkuliah di Fakultas Teknik Prodi Informatika.

Sebagai penghormatan atas pencapaian prestasi mahasiswanya, UMM tetap mengundang kedua orang tuanya untuk hadir dalam proses wisuda UMM itu. Momen mengharukan itu diunggah oleh akun instagram resmi UMM pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Dalam sebuah rekaman video, tampak Rektor UMM Prof Dr Fauzan menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada almarhum Roy atas dedikasi pendidikannya. Tampak dia juga menuturkan apresiasi itu dengan mata berkaca-kaca dan suara yang terbata-bata.

"Mari kita tundukkan kepala bersama mendoakan Roy. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya,'' kata Fauzan pada wisuda UMM

Tak hanya itu, Fauzan menuturkan, untuk menghormati dedikasi Roy, UMM memgembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh orang tua Roy selama menempuh pendidikan di UMM. Penghargaan itu, kata Fauzan pantas disematkan untuk Roy.

Roy merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik UMM. Selain menorehkan nilai IPK sebesar 3,93, Roy juga lulus tanpa skripsi berkat penelitiannya yang mampu menembus jurnal Sinta I sesuai program ekuivalensi.

Penelitiannya berjudul “Evaluation of the Usability Learning Management System during the Covid-19 Pandemic Using the Scale System” yang ditelitinya juga berhasil menembus jurnal terindeks.

"Ini menjadi bukti dari hasil ketekunan serta tekat yang kuat dalam menjalani proses selama proses perkuliahan untuk menjadi kebanggaan kedua orang tuanya,'' tutup Fauzan.

