Bandung, Beritasatu.com - Guna menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen di Indonesia, Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menggelar forum diskusi Gaspol! Transisi Energi daerah penghasil migas, di Hotel Pullman, Kota Bandung. Kamis (31/8/2023). Dengan mengangkat tema "Membangun ekosistem rendah emisi gas rumah kaca menuju net zero 2060".

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan berharap adanya forum diskusi ini dapat menjadi ajang kolaborasi para pemangku kebijakan energi terbarukan.

"Meningkatnya ekonomi biasanya berkorelasi dengan kebutuhan energi, selama periode 2000-2021 pasokan energi mengalami peningkatan 1 setengah kali lipat, dari sekitar 6.500 pentazule pada tahun 2000 menjadi 10.400 pentazule pada tahun 2021. Kebutuhan energi ini tentunya akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya,” kata Luhut saat membuka acara ini melalui daring.

Luhut menambahkan, Indonesia telah menginvestasikan sebesar Rp 20 miliar dolar per tahun, di sektor energi seiring meningkatnya PDB dan permintaan energi.

Advertisement

“Sampai tahun 2030 indonesia membutuhkan investasi tahunan untuk sektor energi US$8 miliar dolar, lebih tinggi daripada bisnis eksusel. Dibutuhkan investasi US$25 miliar lebih banyak untuk membangkitkan energi terbarukan dan jaringan lsitrik di bandingkan investasi di seluruh sektor energi saat ini. Dan investasi pada efisiensi energi perlu dinaikkan 5 kali lipat dibandingkan kondisi sekarang,” ujarnya.

BACA JUGA Turunkan Emisi, EPCS Gelar Pelatihan Gas Rumah Kaca

Untuk mencapai target tersebut adalah dengan meningkatkan inovasi dan penguasaan berbagai teknologi, untuk melakukan sterilisasi pengelolaan berbagai sumber daya alam bernilai tinggi yang berlimpah jumlahnya di Indonesia.

“Contoh pentingnya kemampuan dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi sumber daya alam adalah produksi solar panel untuk proyek PLTS berskala 330 megawatt," papar Luhut lagi.

"Investasi Ini menghasilkan total benefit sebesar US$ 343 juta kenyataan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini. Indonesia hanya melakukan essembling solar panel di tahap terakhir dengan skala benefit US$ 5 juta dari total US$ 343 juta atau hanya 1,5 persen. Jadi, sangat besar sekali peluang yang bisa kita ambil,” jelasnya.

Dan, pada saat bersamaan. Indonesia bisa mencapai target transisi energi menuju net zero lebih cepat dari tahun 2060. Dalam lingkup kewenangannya pemerintah daerah dapat berkontribusi mendukung transisi energi melalui pengalokasian pendapatan hasil daerah dari sektor migas untuk pembelian proyek-proyek energi terbarukan dan rantai pasoknya.

Upaya ini bisa dilakukan dengan penyesuaian fasilitas antara investor dengan badan usaha milik daerah (BUMD) setempat dan membuat kerangka kebijakan itu terlihat pada energi terbarukan.

BACA JUGA Mendes PDTT Ajak Warga Desa Beralih ke Energi Terbarukan

Sementara itu menurut Ridwan Kamil, ketua umum ADPMET sekaligus Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, transisi energi terbarukan di provinsi yang dipimpinnya mencapai sebesar 30 persen. Sementara di tingkat nasional baru 11 persen.

“Energi terbarukan kami yang menjadi sumber daya listrik sudah mendekati 30 persen, sementara Indonesia masih di angka 11 persen. Maka kemarin saya ke Waduk Cirata menunjukkan ke dunia pembangkit listrik tenaga air seluas 9 hektare,” kata Ridwan Kamil.

ADPMET yang beranggotakan 20 provinsi, 60 kabupaten, 6 kota, dan 8 BUMD migas secara aktif mendorong transisi energi melalui advokasi kebijakan dan dukungan dalam pelaksanaan proyek-proyek transisi energi, baik yang berbasis gas alam maupun energi terbarukan.

Bagikan