Top 5 News: Penyebab Adu Banteng Kecelakaan Bus, Lukaku ke AS Roma, hingga Ridwan Kamil Sibuk Pilpres

Jakarta, Beritasatu.com - Penyebab kecelakaan maut bus Eka dan bus Sugeng Rahayu di Ngawi dan striker Belgia Romelu Lukaku bergabung dengan AS Roma menjadi berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, sepanjang Kamis (31/8/2023).

Berita lain yang menarik pembaca adalah Rendy Kjaernett mengaku kaget istrinya, Lady Nayoan meminta rujuk, PBNU prihatin atas kasus 19 siswi di SMP Negeri 1 Sidodadi Lamongan dibotaki serta Ma'ruf Amin menyindir Ridwan Kamil sibuk pilpres sehingga tidak sempat bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, Kamis (31/8/2023):

1. Warga Ungkap Penyebab Kecelakaan Maut Bus Eka vs Sugeng Rahayu di Ngawi

Kecelakaan maut yang melibatkan bus Eka dan bus Sugeng Rahayu di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menewaskan tiga orang, Kamis (31/8/2023). Yoyok, salah seorang warga menuturkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, penyebab kecelakaan maut di Ngawi ini akibat salah satu bus menghindari penyeberang jalan. “Sementara infonya menghindari orang jalan, orang menyeberang jalan, yang menghindari bus Eka,” kata Yoyok.

Saat itu, bus Eka sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Adu banteng antara kedua bus yang melaju berlawanan arah pun tak dapat dihindari.

2. Lukaku Dikabarkan Telah Resmi Bergabung dengan AS Roma

Striker Belgia Romelu Lukaku dikabarkan telah resmi bergabung dengan AS Roma. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Romelu Lukaku telah menandatangani kontraknya dengan AS Roma dan saat ini hanya menunggu pengumuman resmi sebagai pemain baru Giallorossi.

Lukaku akan bergabung dengan Roma dengan status pinjaman dari Chelsea dengan biaya €5 juta. Mantan penyerang Inter Milan itu setuju untuk menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk membantu proses kepindahannya.

3.Setelah Rujuk, Lady Nayoan Tak Posesif kepada Rendy Kjaernett

Rendy Kjaernett mengaku kaget melihat sikap istrinya, Lady Nayoan setelah mereka memutuskan untuk rujuk. Rendy tak menyangka bahwa sejak kejadian perselingkuhan tersebut, Lady Nayoan tak posesif terhadap dirinya.

Awalnya, Rendy Kjaernett menganggap bahwa setelah mereka memutuskan untuk rujuk, akan terjadi perubahan dalam sikap Lady Nayoan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengalaman pahit ketika Rendy terlibat dalam sebuah perselingkuhan yang hampir menghancurkan hubungan mereka.

4. Viral Siswi di Lamongan Dibotaki, PBNU: Ciput Tak Diwajibkan Agama

Ketua Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Nasyirul Falah Amru prihatin atas kasus 19 siswi di SMP Negeri 1 Sidodadi Lamongan, Jawa Timur, yang dibotaki. Hal ini terjadi karena para siswi tersebut berjilbab tanpa menggunakan dalaman kerudung atau ciput.

Pria yang akrab disapa Gus Falah itu menilai meskipun mungkin oknum guru tersebut memiliki niat baik, tindakan pembotakan seperti itu tidak dapat diterima lantaran menggunakan cara yang kurang baik.

5. Wapres Ma'ruf Amin Sindir Ridwan Kamil soal KDEKS: Sibuk Mau Jadi Capres-Cawapres

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyindir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Sindiran itu dilontarkan Ma'ruf Amin dalam sesi tanya jawab sarasehan ekonomi, keuangan syariah, serta peresmian zona kuliner halal, aman, dan sehat di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, Rabu (30/8/2023).

Ma'ruf Amin menyebut dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, hanya Jawa Barat yang belum memiliki KDEKS. Dikatakan, hal itu lantaran gubernur Jawa Barat sibuk ingin menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024.

