Angin Kencang di Sulsel, BMKG Peringatkan Maskapai Waspada

Makassar, Beritasatu.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar memprediksi bahwa angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan akan berlanjut hingga tanggal 16 September 2023 mendatang. BMKG memperingatkan maskapai untuk waspada.

Angin kencang ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu peningkatan kecepatan angin Gradien dan perbedaan suhu yang tinggi antara wilayah perkotaan dan daerah pegunungan.

Selama beberapa hari terakhir di wilayah Sulawesi Selatan, terutama Kota Makassar, telah mengalami angin kencang yang mencapai kecepatan 60 kilometer per jam atau 30 knot. Angin ini bahkan mengakibatkan atap salah satu sekolah swasta terangkat.

BMKG mengingatkan bahwa angin kencang ini dapat memengaruhi aktivitas penerbangan, terutama dalam proses lepas landas dan mendarat pesawat. Selain itu, juga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran kebakaran.

"Angin kencang kami prediksi sampai tanggal 16 September. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah aktivitas penerbangan khususnya karena kegiatan take off dan landing sangat berpengaruh terhadap kecepatan angin, kemudian yang kedua adalah potensi penyebaran api," kata Rizky Yudha, Sub Koordinator Pelayanan Jasa BMKG Wilayah IV Makassar, Kamis (14/9/2023).

Penyebab angin kencang ini berasal dari faktor regional dan lokal. Faktor regional disebabkan oleh peningkatan kecepatan angin Gradien, sedangkan faktor lokal disebabkan oleh perbedaan suhu yang cukup tinggi antara wilayah perkotaan dan pegunungan di Sulawesi Selatan.

Saat ini, Sulawesi Selatan telah memasuki puncak musim kemarau, dan musim hujan diperkirakan akan dimulai pada bulan November mendatang. Pengaruh dari El Nino menyebabkan penundaan musim hujan di wilayah ini.