Pemkab Sumenep dan KJS Gelar Madura Ethnic Carnival 2023

Sumenep, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar even budaya bertajuk Madura Ethnic Carnival (MEC) di depan Keraton Sumenep, Sabtu (16/9/2023) malam. Acara bertemakan "The Magnificent of Kerapan Sapi" tersebut diikuti ratusan pelajar se-Kabupaten Sumenep termasuk dari kalangan umum.

Panitia Pelaksana Madura Ethnic Carnival (MEC) Ahmad Sa'ie menuturkan, berbeda dengan even sebelumnya, gelaran budaya tahun ini juga diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.

"Alhamdulillah lebih meriah di tahun 2023 ini karena ada peserta dari luar Madura. Ya ada dari Malang, Blitar, Jember, Surabaya, Gresik dan lainnya," terang Sa'ie.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menurut ketua Komunitas Jurnalis Sumenep ini diharapkan branding kerapan sapi sebagai kebudayaan Madura dapat lebih dikenal di masyarakat luas.

"Karena even ini mengangkat kekayaan potensi lokal juga, maka kami memberikan syarat harusnya setiap peserta menggunakan bahan siwalan dalam fashion yang mereka konsep. Salah satu yang juga wajib dipasang adalah atribut kerapan sapi. Boleh pakai replika kepala sapi, kaleles atau kayu tunggangan, atau perlengkapan lain," imbuh Ahmad Sa'ie.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi berharap even serupa dapat digelar dengan skala yang lebih besar.

"Kami percayakan event Madura Ethnic Carnival ini untuk digarap oleh teman-teman wartawan yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS). Tentu harapannya semua event termasuk MEC ini dapat memberi hiburan budaya untuk masyarakat Sumenep. Selain itu, UMKM kita juga dapat memperoleh dampak ekonomi dengan membludaknya warga," kata Bupati Achmad Fauzi dalam sambutannya.

Pelaksanaan Madura Ethnic Carnival dimulai dengan memanggil satu persatu peserta dari depan labeng mesem Keraton Sumenep, melintasi taman bunga Kota Sumenep dan finis di depan Masjid Jamik.

Salah seorang ibu peserta, Arum, mengaku bangga bisa mendaftarkan anaknya di gelaran ini.

"Saya buat kostumnya seminggu. Alhamdulillah anak saya berani. Yang terpenting saya bisa ikut mengenalkan budaya kerapan sapi melalui fashion yang dipakai anak saya," terang Arum.

Penilaian kategori fashion terbaik dilakukan oleh dua juri, yakni Agus Sunandar yang juga sebagai CEO Malang Flower Carnival dan Juri Jember Fashion Carnival Febry Alvan Santana.