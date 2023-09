Harga Cabai Rawit di Gorontalo Naik Menjadi Rp 30.417 Per Kilogram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga cabai rawit di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan selama lima hari terakhir. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo.

Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Debby Habibie, mengungkapkan bahwa pada tanggal 15 September 2023, harga cabai rawit mencapai Rp 30.417 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah keriting mencapai Rp 41.250 per kilogram.

"Pergerakan harga cabai rawit pada Minggu ketiga bulan September, khususnya pada tanggal 11 September 2023, tercatat sebesar Rp 26.750 per kilogram. Adapun harga cabai merah keriting pada tanggal 11 hingga 12 September 2023, dilaporkan stabil di angka Rp 40.000 per kilogram. Namun, pada tanggal 15 September, keduanya mengalami kenaikan yang signifikan," ungkap Debby Habibie.

Selain cabai, harga komoditas lainnya juga mengalami kenaikan. Pada tanggal 14 September, harga bawang merah mencapai Rp 25.167 per kilogram, kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp 2.333 per kilogram atau 9,27% pada tanggal 15 September, mencapai Rp 27.500 per kilogram.

"Harga bawang putih, pada tanggal 13 hingga 14 September, berada di kisaran harga Rp 43.917 per kilogram. Namun, pada tanggal 15 September, harga bawang putih turun sebesar Rp 834 menjadi Rp 43.083 per kilogram," tambahnya.

Adapun harga komoditas lain seperti beras, gula pasir, dan tepung terigu dilaporkan tetap stabil, masing-masing diharga Rp 13.645, Rp 16.000, dan Rp 13.000 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan premium dan minyak goreng curah juga tetap stabil di angka Rp 22.000 dan Rp 15.300 per liter. Sementara itu, minyak goreng MinyaKita mengalami penurunan sebesar Rp1.000 menjadi Rp 15.000 per kilogram.

Untuk pergerakan harga daging sapi, telur, dan daging ayam, Debby Habibie menyebutkan bahwa harga-harga tersebut tetap stabil. Harga daging sapi dijual seharga Rp 130.000 per kilogram, harga telur Rp 32.000 per kilogram, dan harga daging ayam Rp 23.750 per kilogram.