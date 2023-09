Produksi Padi Minim, Harga Gabah Meroket di Kediri

Kediri, Beritasatu.com - Harga gabah kering panen di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terus mengalami lonjakan dalam dua minggu terakhir. Kini, harga gabah tersebut sudah mencapai Rp 7.000 per kilogram.

Kondisi ini langsung berdampak pada harga beras yang saat ini sedang melambung di pasaran, mencapai Rp 14.000 per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp 10.900 per kilogram.

"Gabah mahal, dua minggu yang lalu sudah mencapai Rp 6.100 per kilogram, dan sekarang harganya naik lagi. Saat ini, di sini harga mencapai Rp 6.700 per kilogram, dan bisa saja mencapai Rp 7.000 per kilogram," kata Ketua Kelompok Tani (Poktan) Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Ahmad Toyib, pada Minggu (24/9/2023).

Toyib mengatakan bahwa produksi padi yang minim di Kabupaten Kediri menjadi salah satu alasan kenaikan harga gabah. Dia menyebut ada sekitar 10 kecamatan di Kabupaten Kediri bagian utara yang tidak lagi memproduksi padi dan beralih ke tanaman jagung.

Produksi padi kini hanya tersedia di lahan-lahan sekitar rawa-rawa. "Di wilayah Kediri bagian utara, seperti Kecamatan Ngasem, Pagu, Plosklaten, Purwoasri, Kunjang tidak ada lagi produksi padi. Itu menjadi penyebab kenaikan harga gabah," jelasnya.

Sementara itu, salah satu tengkulak gabah di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Kasnan, membenarkan bahwa harga gabah selama musim kemarau panjang ini mencapai Rp 7.000 per kilogram.

Kasnan menjelaskan bahwa kenaikan harga gabah ini disebabkan oleh berbagai faktor di tingkat petani, seperti gagal panen dan harga pupuk yang mahal.

Ia juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan gabah karena kemarau panjang telah membuat sejumlah petani beralih ke tanaman jagung.